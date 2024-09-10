3 أسلحة يعول عليها مدرب العراق كاساس لتحقيق الفوز على الكويت اليوم

وسيتواجه المنتخبان على استاد جابر الدولي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، من اليوم الثلاثاء.سيدخل كاساس المباراة بهدف تحقيق الفوز، حيث سيعوّل على ثلاثة أسلحة للظفر بالعلامة الكاملة، نستعرضها في التقرير التالي.يعد علي الحمادي مهاجم إيبسويتش تاون الإنجليزي السلاح الأول للمدرب الإسباني خيسوس كاساس، في مباراة يوم غد أمام الكويت، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانات فيزيائية وفنية.غياب أيمن حسين بسبب الإصابة، أربك الخطط والأوراق لدى كاساس، لكن المدرب الإسباني يثق بمهاجمه لاختراق دفاع الكويت والوصول إلى المرمى، سواء عن طريق الاختراق من العمق أو من خلال الكرات الرأسية.النجم الشاب المحترف في صفوف كومو الإيطالي علي جاسم، يعد من أهم الأسلحة لدى كاساس في كل مباراة، كونه روح الفريق العراقي ومرتكز هجمات أسود الرافدين.علي جاسم غاب عن التدريبات لإجراءات استشفائية من قبل الكادر التدريبي بقيادة كاساس، لكنه عاد وتدرب بقوة يوم أمس، ليؤكد استعداده للمواجهة المرتقبة، إذ ستكون الجهة اليسرى كعادتها هي الأهم والأخطر بالنسبة للمنتخب العراقي، مع وجود اللاعب ميرخاس دوسكي أيضًا.لم يشارك المحترف في فريق أوتريخت الهولندي، زيدان إقبال، في مباراة العراق السابقة أمام عمان، كون كاساس اعتمد بشكل كبير على اللاعبين أمير العماري وأمجد عطوان لغلق المساحات أمام لاعبي الأحمر.في مباراة اليوم، سيكون إشراك زيدان إقبال مهمًّا، لاسيما وإن كاساس سيعمل على ضرب عمق دفاع المنتخب الكويتي من خلاله، نظرًا للتمريرات الدقيقة التي يمنحها لزملائه، وأيضًا لتفاهمه الكبير مع علي الحمادي، لذلك سيكون إقبال أحد الأسلحة المنتظرة.مباراة اليوم، سيقودها طاقم تحكيمي ياباني مؤلف من كيمورا هيرويوكي حكم ساحة، والمساعدين أسادا تاكيشي وتاكيبي يوسوكي وكاساهارا هيروكي حكمًا رابعًا، وسيكون القطري جاسم محمد الهايل مراقبًا للحكام، ومشرف المباراة وين سي ثو من ميانمار، ومراقب الأمن والسلامة مانع بن خالد المطوع من البحرين، وسيكون الياباني متسيوتوشي أوتا مسؤولاً عن منظومة تقنية الـVAR.