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ريال مدريد يقارن بين مبابي ورونالدو

رياضة

2024-09-10 | 12:10
ريال مدريد يقارن بين مبابي ورونالدو
المصدر:
موقع كووورة
500 مشاهدة

تفاجأ ريال مدريد، بأن الفرنسي كيليان مبابي "مختلف تمامًا" عن أسطورة النادي كريستيانو رونالدو.

وقدم مبابي حتى الآن أداءً متباينًا مع ريال مدريد، حيث سجل هدفًا في ظهوره الأول في كأس السوبر الأوروبي، لكنه مر بثلاث مباريات في بداية الليجا دون أن يسجل، قبل أن يفتتح حسابه التهديفي في الدوري الإسباني بثنائية ضد ريال بيتيس.

وقال مصدر من ريال مدريد، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية: "هل كان كل شيء مثاليًا مع مبابي؟ لا.. لكنه لم يكن مأساويًا أو مقلقًا أيضًا. إنه كما هو متوقع، لأن التكيف مع فريق جديد تغيّر كثيرًا، وكيليان يحاول العثور على مكانه، وهو في طريقه لذلك".

وأضاف: "كنت أعتقد أن لدى مبابي غرورًا كبيرًا، لكنه لم يكن كذلك. لقد كان لدينا هنا كريستيانو، أحد النجوم العالميين، ولكن شخصية كيليان مختلفة تمامًا عن رونالدو. لم يبدأ بشكل مثالي، لكنه يبذل كل جهده".

وأضاف مصدر آخر مقرب لأحد نجوم الفريق الأول في ريال مدريد عن شخصية مبابي: "سمعت فقط أنه شخص طبيعي تمامًا وليس متعجرفًا، وهو أمر يُعد خبرًا بحد ذاته، على ما أعتقد".
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