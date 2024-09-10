ريال مدريد يقارن بين مبابي ورونالدو

انطلاق صافرة لقاء العراق والكويت ضمن تصفيات مونديال 2026
14:00 | 2024-09-10
تصفيات المونديال.. اليابان تقسو على البحرين وإيران تهزم الإمارات
13:28 | 2024-09-10
تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة الكويت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
12:47 | 2024-09-10
ضمن مجموعة العراق.. الأردن يهزم فلسطين وكوريا تضرب عمان
12:09 | 2024-09-10
رونالدو يتغنى بذكرياته مع مدريد ويتطرق لصفقة مبابي.. ماذا قال؟
11:30 | 2024-09-10
بعد سلسلة توقفات.. تعادل مثير يحسم مباراة قطر و كوريا الشمالية بتصفيات المونديال
10:57 | 2024-09-10