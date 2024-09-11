سلبيات وإيجابيات أداء العراق أمام الكويت بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا لامس الـ60 ألف متفرج وسط أجواء حماسية وندية كبيرة بين المنتخبين، حيث شهدت الدقيقة الثانية من المباراة تعرض مدافع العراق ريبين سولاقا إلى حالة طرد بعد تدخله على اللاعب يوسف ناصر.رغم حالة الطرد المبكرة التي تعرض لها المنتخب العراقي، فإن الفريق بقي متماسكًا وهادئًا واستطاع مجاراة المنتخب الكويتي صاحب الأرض والجمهور.مدرب العراق خيسوس كاساس، أدار المباراة بأفضل صورة ممكنة، إذ لم يجرِ أي تغيير على تشكيلته بعد الطرد وبقي يلعب بأسلوبه حتى نهاية الشوط الأول ووفق الخطط الموضوعة، ليعود في الشوط الثاني ويجري التبديلات اللازمة التي جعلت منتخب العراق أخطر على المرمى؛ ليخرج أخيرًا من المباراة بأقل الخسائر.مغادرة ريبين سولاقا لأرض الملعب لم تؤثر في الخط الدفاعي للمنتخب العراقي، بسبب الجهود المضاعفة التي بذلها اللاعب ميرخاس دوسكي.دوسكي حارب طيلة دقائق المباراة ولعب في مركز غير مركزه (قلب دفاع)، إذ كان حلقة الوصل بين زميله زيد تحسين والظهير الأيسر أحمد يحيى، ليخلق التوازن في الدفاع.درجات الحرارة الصغرى في الكويت وصلت إلى 39 درجة مئوية ودرجة الرطوبة لامست الـ24 بالمئة وسرعة الرياح في المباراة كانت صفرًا، بالتالي انعكس هذا الأمر على أداء المنتخبين.لاعبو المنتخب العراقي المحترفون في أوروبا لم يتمكنوا من مجاراة حالة الطقس بسهولة، إذ بدا الأمر صعبًا عليهم في بداية المباراة وعلى وجه التحديد اللاعب علي الحمادي، الذي لم يتمكن من الجري جيدًا ليستبدله كاساس مع بداية الشوط الثاني.المحترف في صفوف كومو الإيطالي علي جاسم، تظهر أهميته للمنتخب العراقي مباراةً بعد أخرى، وكان منتخب العراق بأمس الحاجة لخدماته.جاسم لم يكن جاهزًا بنسبة كبيرة للمباراة بسبب الإرهاق الذي تعرض له نتيجة استنزاف طاقاته من جانب مدربي المنتخبات العراقية طوال الموسم، ورغم ذلك دخل النجم الشاب في الشوط الثاني من المباراة وتسبب بالمشكلات للدفاع الكويتي، مما سبب إرباكًا للاعبي الأزرق الذين انشغلوا بالدفاع بسببه أكثر من التفكير بالهجوم.وبعد نتائج مباريات أمس، يتصدر المنتخب الأردني ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية والعراق.