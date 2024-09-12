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وشهدت مباراة الكويت والعراق بعض الأخطاء التنظيمية، التي تسببت بحالات إغماء، قرر على إثرها الكويتي تشكيل لجنة تحقيق وإيقاف كل من الأمين العام ومدير العلاقات والإعلام عن العمل.وقال محافظ أسعد العيداني: "الجانب الكويتي أمّن دخولاً سلساً للجماهير العراقية واستقبالهم للجماهير كان رائعاً ومميزاً وأعتقد أن هذه الأمور كانت اختباراً للجانب الكويتي قبل استضافة بطولة (خليجي 26) وهم نجحوا في ذلك وفي المقابل الجماهير العراقية أيضاً أبدت التزامها بالقوانين والإجراءات والإرشادات وعكست صورة حقيقية عن التشجيع العراقي المثالي".وأضاف: "العراق بدأ تحضيراته مبكراً لاستضافة مباراة فلسطين في شهر أكتوبر/ الأول المقبل، ونحن اليوم تعلمنا من التجارب السابقة ومنها بطولة وآخرها مواجهة في الجولة الأولى من التصفيات، أستطيع القول إن تمكن من معالجة بعض الهفوات الصغيرة التي حدثت في التنظيمات السابقة واليوم أصبح بالإمكان استضافة أي حدث رياضي مهما كان مهماً".وتابع: "مباراة وعمان شهدت حضور نحو 64 ألف متفرج وهو الحضور الأعلى في آسيا ورغم ذلك فإن دخول الجماهير كان سلساً ومن دون أي قطع لحركة المرور، فضلاً عن تخصيص مواقف للسيارات. ونود أن نؤكد للجميع بأن مباراة فلسطين سيكون بالمستوى ذاته وبالخطط الموضوعة ذاتها مع بعض التحديثات والتحسينات".وأردف: "الطقس في سيكون حاراً مع موعد مباراة فلسطين والجميع شاهد ما جرى في الكويت من عدم وجود الماء في المدرجات وهذا الأمر بطلب من الدولي (فيفا) الذي منع إدخال المياه إلى مدرجات الملعب، لذلك سنعمل نحن بدورنا ومن خلال العراقي لمخاطبة والطلب بإدخال المياه إلى ملعب الدولي لمواجهة حرارة الطقس"، بحسبوسيواجه المنتخب العراقي الفلسطيني على ملعب الدولي في العاشر من أكتوبر/ الأول المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة للمونديال.