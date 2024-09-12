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رسمياً.. نقل مباراة الشرطة والنصر من كربلاء إلى ملعب المدينة في بغداد

رياضة

2024-09-12 | 06:20
رسمياً.. نقل مباراة الشرطة والنصر من كربلاء إلى ملعب المدينة في بغداد
606 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغيير ملعب مباراة الشرطة العراقي ضد النصر السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم.

وبحسب موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن الشرطة سيستضيف نظيره النصر على ملعب "المدينة الدولي" في العاصمة العراقية بغداد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وادناه صورة من الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي:

وكان مقررا أن يستضيف الشرطة ضيفه النصر في مدينة كربلاء، قبل أن يطلب النادي السعودي تغيير ملعب ومكان مباراته أمام الشرطة، معللا ذلك لأسباب أمنية معينة.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن النصر أرسل طلبا من أجل نقل مباراة الشرطة إلى بغداد، إذ يبعد ملعب المباراة في كربلاء عن مطار بغداد قرابة ساعتين بالحافلة.

فيما كشف الإعلامي الرياضي بتال القوس، أن "النصر يرى أن هناك ساعتين من الوصول إلى المطار حتى الملعب الذي ستقام عليه أحداث اللقاء، كما أنهم يرون أن الطريق مكشوف أمنيا وهو أمر غير آمن، إذ قد يتجمهر المشجعون حولهم، وهم يمتلكون لاعبين أجانب، مثل: كريستيانو رونالدو، وبروزفيتش".

وستقام المباراة الاثنين القادم في 16 أيلول/ سبتمبر في تمام السابعة مساء بتوقيت بغداد وهو نفس توقيت اللقاء الذي يجمع العين الإماراتي ضد السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا.
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نقل مباراة الشرطة والنصر

من كربلاء إلى ملعب المدينة في بغداد

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