رسمياً.. نقل مباراة الشرطة والنصر من كربلاء إلى ملعب المدينة في بغداد

وبحسب موقع الآسيوي لكرة القدم، فإن الشرطة سيستضيف النصر على ملعب "المدينة الدولي" في العاصمة العراقية بغداد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.وادناه صورة من الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي:مقررا أن يستضيف الشرطة ضيفه النصر في مدينة كربلاء، قبل أن يطلب النادي السعودي تغيير ملعب ومكان مباراته أمام الشرطة، معللا ذلك لأسباب أمنية معينة.وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن النصر أرسل طلبا من أجل نقل مباراة الشرطة إلى بغداد، إذ يبعد ملعب المباراة في عن قرابة ساعتين بالحافلة.فيما كشف الإعلامي الرياضي بتال القوس، أن "النصر يرى أن هناك ساعتين من الوصول إلى المطار حتى الملعب الذي ستقام أحداث اللقاء، كما أنهم يرون أن الطريق مكشوف وهو أمر غير آمن، إذ قد يتجمهر المشجعون حولهم، وهم يمتلكون لاعبين أجانب، مثل: كريستيانو رونالدو، وبروزفيتش".وستقام المباراة الاثنين القادم في 16 أيلول/ سبتمبر في تمام السابعة مساء بتوقيت وهو نفس توقيت اللقاء الذي يجمع العين الإماراتي ضد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا.