ظهرت في مباراة الكويت.. مشكلتان تلازمان "كتيبة كاساس" بتصفيات كأس العالم

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حدد المدرب العراقي حسن كمال، مشكلتين في أداء المنتخب العراقي في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في وكندا والمكسيك.





المنتخب العراقي فرط في الفوز بسهولة

وقال كمال، "منتخب فرط بفوز كان في المتناول أمام المنتخب الكويتي الذي أكن له كل الاحترام والتقدير، لكن الواقع يقول إن المنتخب الكويتي لا يمتلك العناصر والجودة التي تمكنه من الفوز على أي منتخب من منتخبات المجموعة الثانية في التصفيات، بالتالي فإن المنتخب العراقي فرط بانتصار مهم كان سيعزز صدارته وسيضعه وحيداً فيها".



وأضاف: "المباراة أمام الكويت كانت تقريبًا من طرف واحد رغم الطرد المبكر الذي تعرض له اللاعب العراقي ريبين سولاقا، الأفضلية كانت تميل للعراق لكن للأسف إدارة المباراة لم تكن ناجحة من قبل المدرب الإسباني خيسوس كاساس وأنا لدي علامات استفهام كبيرة عن وضع المدرب، لأن المنتخب العراقي كان يعاني من مشكلة كبيرة جداً وهي الانسجام بين اللاعبين".



وتابع: "كاساس ورغم قراءته ومتابعته لمستويات لاعبي المنتخب العراقي عن كثب، لم يتمكن من تهيئة البديل الفعال الذي يعوض غياب اللاعب الأساسي وبالتحديد هنا نتحدث عن أيمن حسين، لأن كاساس لم يتمكن من تعويضه لا من خلال ولا مهند علي وهذه الأمور يجب أن تكون في حسبان المدرب الإسباني".



وأردف: "المشكلة الثانية في منتخب تتمثل في مركز قلب الدفاع، هذه المعضلة المستعصية لم يجد لها كاساس أي حلول، الفريق العراقي يضرب بالدفاع بسهولة ويجب أن ينتبه كاساس لهذا الأمر وأن يجد لاعبين جيدين بإمكانهم تأمين هذا المركز المهم جداً". وحصد المنتخب العراقي 4 نقاط من مواجهتي والكويت في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات يومي الخميس والثلاثاء الماضيين، ليتقاسم أسود الرافدين، الصدارة مع الأردن وكوريا الجنوبية، متخلفاً عنهما بفارق الأهداف فقط.وقال كمال، "منتخب فرط بفوز كان في المتناول أمام المنتخب الكويتي الذي أكن له كل الاحترام والتقدير، لكن الواقع يقول إن المنتخب الكويتي لا يمتلك العناصر والجودة التي تمكنه من الفوز على أي منتخب من منتخبات المجموعة الثانية في التصفيات، بالتالي فإن المنتخب العراقي فرط بانتصار مهم كان سيعزز صدارته وسيضعه وحيداً فيها".وأضاف: "المباراة أمام الكويت كانت تقريبًا من طرف واحد رغم الطرد المبكر الذي تعرض له اللاعب العراقي ريبين سولاقا، الأفضلية كانت تميل للعراق لكن للأسف إدارة المباراة لم تكن ناجحة من قبل المدرب الإسباني خيسوس كاساس وأنا لدي علامات استفهام كبيرة عن وضع المدرب، لأن المنتخب العراقي كان يعاني من مشكلة كبيرة جداً وهي الانسجام بين اللاعبين".وتابع: "كاساس ورغم قراءته ومتابعته لمستويات لاعبي المنتخب العراقي عن كثب، لم يتمكن من تهيئة البديل الفعال الذي يعوض غياب اللاعب الأساسي وبالتحديد هنا نتحدث عن أيمن حسين، لأن كاساس لم يتمكن من تعويضه لا من خلال ولا مهند علي وهذه الأمور يجب أن تكون في حسبان المدرب الإسباني".وأردف: "المشكلة الثانية في منتخب تتمثل في مركز قلب الدفاع، هذه المعضلة المستعصية لم يجد لها كاساس أي حلول، الفريق العراقي يضرب بالدفاع بسهولة ويجب أن ينتبه كاساس لهذا الأمر وأن يجد لاعبين جيدين بإمكانهم تأمين هذا المركز المهم جداً".

وأكمل: "منتخب أمامه عمل كبير ويحتاج إلى تحسين الأداء في عدة مناطق، كاساس لم يتمكن من الاعتماد على اللاعبين الجاهزين، رأينا زيدان إقبال، اللاعب لم يكن في يومه وكذلك وآخرين، مستوى الأداء واللياقة يجب أن يكون أعلى في قادم المباريات"، بحسب winwin.

وبدأ منتخب العراق، الإسباني خيسوس كاساس، تحضيراته لمواجهة فلسطين على ملعب الدولي يوم العاشر من أكتوبر/ الأول المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.