اين سيقيم رونالدو وبعثة النصر السعودي في بغداد؟

– رياضة

يستعد عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو في بغداد، لاستقبال نجمهم المحبوب بأفضل صورة ممكنه، وذلك عندما يرافق فريقه السعودي إلى العاصمة العراقية، تأهبا للمباراة ستجمعه بالشرطة العراقي على ملعب المدينة الدولي، ضمن الجولة الأولى من منافسات الآسيوي.

وتتأهب العاصمة بدورها لاستقبال النادي السعودي بقيادة النجم البرتغالي، فيما تقرر إسكان البعثة في وسط والذي يعد أحد أكثر فنادق العاصمة فخامة. من جهة ثانية، حذرت رابطة مشجعي الشرطة العراقي من أي محاولات لمساندة "تعاطفا مع رونالدو" وقالت إن مدرجات الشرطة لن تقبل إلا أعلام النادي فقط.

