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اين سيقيم رونالدو وبعثة النصر السعودي في بغداد؟

رياضة

2024-09-14 | 05:18
اين سيقيم رونالدو وبعثة النصر السعودي في بغداد؟
5,757 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
يستعد عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في بغداد، لاستقبال نجمهم المحبوب بأفضل صورة ممكنه، وذلك عندما يرافق فريقه النصر السعودي إلى العاصمة العراقية، تأهبا للمباراة التي ستجمعه بالشرطة العراقي على ملعب المدينة الدولي، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري النخبة الآسيوي.

وتتأهب العاصمة العراقية بدورها لاستقبال النادي السعودي بقيادة النجم البرتغالي، فيما تقرر إسكان البعثة في فندق الرشيد وسط بغداد والذي يعد أحد أكثر فنادق العاصمة فخامة.
 
من جهة ثانية، حذرت رابطة مشجعي الشرطة العراقي من أي محاولات لمساندة النصر "تعاطفا مع رونالدو" وقالت إن مدرجات الشرطة لن تقبل إلا أعلام النادي فقط.

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