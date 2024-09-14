جمال بلعمري يكشف تفاصيل "مثيرة" حول قضيته مع الشرطة.. رسالة للشعب العراقي

– رياضة



علق الدولي الجزائري جمال بلعمري، حول قضيته مع الشرطة العراقي، حيث كشف أسباب تركه للفريق، ووضع شرطًا من أجل العودة إليه، كما وجه رسالة جميلة للشعبين العراقي والجزائري، ومشجعي "القيثارة" -لقب الشرطة- على وجه الخصوص، ورفض الرد على مشرف النادي بعد الاتهامات التي وجهها إليه.





وبعد فترة وجيزة من إطلاقه لهذه الاتهامات، نشرت وسائل إعلام عراقية أخبارًا كشفت عن استقالة من منصبه في الشرطة، ولكن من دون صدور أي بيان رسمي حتى الآن من الفريق يؤكد ذلك.



جمال بلعمري يوضح سبب تركه لنادي الشرطة

وأوضح بلعمري، سبب تركه الشرطة، مؤكدًا بأنه لم يقم بسبب الاتهامات الموجهة له من طرف مشرف الفريق وهاب الطائي، مشددًا بأنه اتخذ هذه الخطوة بسبب عدم توفر الظروف المناسبة والمواتية له في النادي.



وقال: "المشرف يتحدث عن بحثي عن أمور غير لائقة في العراق، أنا لعبت في المستوى العالي لمدة 10 أو 11 سنة، ولم يسبق أن حدثت لي هذه المشكلة في جميع الدول التي لعبت فيها".



وتابع: "لقد لعبت في 5 بلدان، لعبت في فرنسا والسعودية والإمارات والجزائر والمغرب، والحمد لله لم يسبق لي أن حدثت لي هذه المشكلة، وقبل كل شيء أنا شخص متزوج ولدي بنت". وطفت قضية الدولي الجزائري على السطح، بعد خروج وهاب مشرف الشرطة إلى العلن، وإدلائه بتصريحات اتهم اللاعب بمغادرة الفريق من دون علم الإدارة، وادعى بأن اللاعب طلب أمورًا غير لائقة -على حد تعبيره-.وبعد فترة وجيزة من إطلاقه لهذه الاتهامات، نشرت وسائل إعلام عراقية أخبارًا كشفت عن استقالة من منصبه في الشرطة، ولكن من دون صدور أي بيان رسمي حتى الآن من الفريق يؤكد ذلك.وأوضح بلعمري، سبب تركه الشرطة، مؤكدًا بأنه لم يقم بسبب الاتهامات الموجهة له من طرف مشرف الفريق وهاب الطائي، مشددًا بأنه اتخذ هذه الخطوة بسبب عدم توفر الظروف المناسبة والمواتية له في النادي.وقال: "المشرف يتحدث عن بحثي عن أمور غير لائقة في العراق، أنا لعبت في المستوى العالي لمدة 10 أو 11 سنة، ولم يسبق أن حدثت لي هذه المشكلة في جميع الدول التي لعبت فيها".وتابع: "لقد لعبت في 5 بلدان، لعبت في فرنسا والسعودية والإمارات والجزائر والمغرب، والحمد لله لم يسبق لي أن حدثت لي هذه المشكلة، وقبل كل شيء أنا شخص متزوج ولدي بنت".

وكشف بعدها اللاعب الجزائري عن سبب تركه لنادي "القيثارة"، وعودته إلى بلده، بالقول: "ظروف العمل لم تسمح لي بالعمل في الشرطة، الآن أنت لما تجلبني للعب مع الفريق، يجب أن توفر لي الشروط المناسبة، أنا لم أطلب المستحيل، طلبت أمورًا أساسية فقط".



وواصل جمال بلعمري: "طلبت شريحة اتصال، وطلبت المواصلات، لأنني قد أحتاج شيئًا أذهب لاقتنائه، وطلبت سكنًا مريحًا، وأي لاعب محترف يطلب هذا الأمر".



وأكد المدافع الجزائري أن مشكلته مع الشرطة ليست مالية، حيث قال: "مشكلتي في الشرطة ليست مالية، والإدارة واللاعبون وباقي الأشخاص في الفريق استقبلوني بطريقة جيدة، وأعجبني الوضع من هذه الناحية، وأنا فاجأني فقط هذا المشرف".



واستمر جمال بلعمري في سرد أسباب مغادرته للفريق العراقي، بقوله: "أنت لا تستطيع أن تجلب لاعبًا وتضعه في مسكن مؤقت، هذه الظروف لا تجعلني جاهزا بنسبة 100 %، وهذا هو السبب الذي دفعني لمغادرة الفريق، ولم يستطع المشرف قوله".



بلعمري: تربيتي وأخلاقي لا تسمح لي بالرد على مشرف الشرطة

ووصف جمال بلعمري تصريحات وهاب المشرف في الشرطة بالطائشة وغير المسؤولة، وقال، "هذه التصريحات من هذا المشرف طائشة وغير مسؤولة، وحسبي الله ونعم الوكيل".



ورفض الدولي الجزائري الرد على تصريحات الطائي، موضحًا بأن أخلاقه وتربيته لا تسمحان له بالقيام بذلك، وذلك بقوله: "أستطيع الرد على مشرف الشرطة، ولكن تربيتي وأخلاقي لا تسمحان لي بالقيام بذلك، إنه في عمر أبي، وأنا لا أستطيع التقليل من احترام شخص كبير في العمر".



وتابع: "تعرضت للقذف، ولكن لن أرد، لأنني رياضي أملك تربية وأخلاقًا، أنا رياضي يتابعني الأطفال الصغار والرجال والنساء الكبار ويحترمونني، ويجب أن نكون قدوة في هذا المجال".



وأردف جمال بلعمري: "بقيت في مدة 48 ساعة فقط بعد عودتي من معسكر الشرطة في مصر، ولا يمكنني أن أطلب من المشرف أمورا غير لائقة، وأنا لا أملك حتى المواصلات".



جمال بلعمري يربط عودته إلى الشرطة برد الاعتبار

وأكد بلعمري أن عودته إلى الشرطة قد تحدث في حال حصوله على رد الاعتبار، حيث قال: "بعد عودتي إلى الجزائر، الشرطة ومسؤولو الفريق تواصلوا مع وكيل أعمالي من أجل العودة إلى الفريق، وقال لهم بأن رجوع جمال بلعمري مرتبط بتوفير السكن والمواصلات وأمواله، لكي يأتي للقيام بعمله كلاعب محترف".



وأكد الدولي الجزائري أنه لم يكن ليغادر الفريق لو توفرت له الظروف، موضحًا بأن عودته إليه مرتبطة برد الاعتبار، إذ قال: "أنا لم أكن لأغادر الفريق لو وفرت لي ظروف العمل كلاعب محترف، وهو الأمر الذي لم يفهمه مشرف الشرطة".



وأكمل: "وكيل أعمالي تواصل مع الشرطة ورئيس النادي، ويجب أن أتحصل على رد الاعتبار من أجل عودتي للنادي، أستطيع العودة إلى الفريق بشكل عادي، ولكن كيف سأتعامل مع هذا المشرف الذي قذفني، ومن الممكن أن يتسبب لي في مشكلة عائلية مع والدتي ومع والدي، وأنا رب عائلة وإنسان محترم، والجميع يعرفني في الجزائر، الحمد لله اسمي وتاريخي يتحدثان عن مسيرتي المحترمة".



وأوضح الدولي الجزائري جمال بلعمري أنه كان يرغب بشدة في عيش تجربة اللعب بالدوري العراقي مع الشرطة، حيث قال: "أحببت خوض تجربة اللعب في الدوري العراقي مع الشرطة، والمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة".



وتابع: "عندما وصلت إلى معسكر الفريق في مصر تمكنت من التأقلم بشكل جيد، لدي علاقة جيدة مع المدرب وزملائي اللاعبين والمعد البدني كذلك، وأحترمهم جميعًا وهم يحترمونني".



بلعمري يوجه رسالة لنادي الشرطة والشعبين العراقي والجزائري

ووجه بلعمري، رسالة جميلة للشعب العراقي بشكل عام، ونادي الشرطة وجماهيره بشكل خاص، قال فيها: "أكن كل الاحترام والتقدير للشعب العراقي ونادي الشرطة، حظيت بحب الشعب العراقي قبل أن أصل إلى هناك ولدى وصولي".



وواصل: "الحمد لله، الجماهير كانت تبعث لي الرسائل، وكانت سعيدة بتوقيعي في الشرطة، وأنا كنت سعيدًا بالتوقيع في الفريق أيضًا، وبسبب احترامي للشعب العراقي ونادي الشرطة، لن أرد على المشرف".

ووجه بطل كأس أمم أفريقيا 2019 مع منتخب الجزائر رسالة أخرى مزدوجة للشعبين العراقي والجزائري الشقيقتين، بقوله: "أوجه تحية للشعب الجزائري الحبيب، والشعب العراقي الحبيب، ولكل الجماهير الرياضية".



للتذكير فإن جمال بلعمري وقع في الميركاتو الصيفي مع الشرطة لمدة عام واحد، ويستعد "القيثارة" للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، بعد تتويجه الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس في .

winwin

المصدر: