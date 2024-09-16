رئيس الليجا يطالب بمعاقبة السيتي في "محاكمة القرن"

ويواجه مانشستر
سيتي، 115 تهمة لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
.
وبدأت أولى جلسات الاستماع إلى مانشستر
سيتي، ومن المتوقع أن تستمر لما يقرب من 10 أسابيع.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في هذه القضية، قبل نهاية الموسم الحالي.
وقال تيباس في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: "لا ينبغي أن يستسلم الدوري الإنجليزي للضغوط، مانشستر
سيتي مجرد نادٍ، وعندما تقود اتحادًا، عليك أن تتصرف".
وأضاف: "لا يجب التفريق بين الأندية الكبيرة
والصغيرة أو المهمة
وغير المهمة، مانشستر
سيتي عضو في الاتحاد
وقد ارتكب مخالفات، ويجب أن يتلقى العقوبة التي
يستحقها".
وشدد: "إذا لم يحدث ذلك، فستضيع هيبة المسابقة"، وأكمل: "هناك أكثر من 115 اتهامًا، لا أعرف كل شيء، لكنني أعرف ما حدث فيما يتعلق بقضية مانشستر
سيتي في يويفا، أعرف ذلك جيدًا".
وواصل: "دعونا لا ننسى أن يويفا فرض عقوبات على مانشستر
سيتي من خلال عدم السماح له بالمنافسة في دوري أبطال أوروبا"، وأردف: "بعد ذلك، أقرت محكمة التحكيم
الرياضية ببراءة مانشستر
سيتي بدلًا من اتهامهم في قرار مثير للجدل".
واسترسل: "أود أن أقول إن هذا كان أحد أكبر الإخفاقات في تاريخ محكمة التحكيم
الرياضية في قضية قانونية"، وختم: "لقد أثبث يويفا أنه كان يجب معاقبتهم وبعض هذه التهم تلاحقها الآن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز".