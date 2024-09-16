رئيس الليجا يطالب بمعاقبة السيتي في "محاكمة القرن"

ويواجه سيتي، 115 تهمة لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، في .وبدأت أولى جلسات الاستماع إلى سيتي، ومن المتوقع أن تستمر لما يقرب من 10 أسابيع.ومن المتوقع أن يصدر الحكم في هذه القضية، قبل نهاية الموسم الحالي.وقال تيباس في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: "لا ينبغي أن يستسلم الدوري الإنجليزي للضغوط، سيتي مجرد نادٍ، وعندما تقود اتحادًا، عليك أن تتصرف".وأضاف: "لا يجب التفريق بين الأندية والصغيرة أو وغير المهمة، سيتي عضو في وقد ارتكب مخالفات، ويجب أن يتلقى العقوبة يستحقها".وشدد: "إذا لم يحدث ذلك، فستضيع هيبة المسابقة"، وأكمل: "هناك أكثر من 115 اتهامًا، لا أعرف كل شيء، لكنني أعرف ما حدث فيما يتعلق بقضية سيتي في يويفا، أعرف ذلك جيدًا".وواصل: "دعونا لا ننسى أن يويفا فرض عقوبات على سيتي من خلال عدم السماح له بالمنافسة في دوري أبطال أوروبا"، وأردف: "بعد ذلك، أقرت الرياضية ببراءة سيتي بدلًا من اتهامهم في قرار مثير للجدل".واسترسل: "أود أن أقول إن هذا كان أحد أكبر الإخفاقات في تاريخ الرياضية في قضية قانونية"، وختم: "لقد أثبث يويفا أنه كان يجب معاقبتهم وبعض هذه التهم تلاحقها الآن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز".