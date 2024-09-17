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أصغر هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ.. ماذا عن برشلونة

رياضة

2024-09-17 | 14:02
أصغر هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ.. ماذا عن برشلونة
985 مشاهدة

يتصدر أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني قائمة أصغر هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

ويأتي أنسو فاتي، لاعب برشلونة، على رأس قائمة أصغر 5 لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.
ولا يزال فاتي أصغر هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك حين سجل هدفا أمام إنتر ميلان الإيطالي عام 2019 بعمر 17 عامًا و 40 يومًا.
وبالمقارنة مع زميله الحالي لامين يامال، فإن الأخير تجاوز عمره الـ17 عامًا وبالتالي لا يمكنه تحطيم الرقم القياسي.
ويأتي في المركز الثاني خلف صاحب الـ21 عاما، اللاعب جورج إيلينيكينا بعمر 17 عاما و119 يوما، حين سجل هدفا لرويال أنتويرب البلجيكي أمام برشلونة عام 2023.
ويحتل أنطونيو نوسا في المركز الثالث بالقائمة، حيث سجل هدفا بعمر 17 عاما و149 يوما للفريق البلجيكي الآخر كلوب بروج، في شباك بورتو البرتغالي عام 2022.
وكان الغاني بيتر أوفوري يحمل الرقم القياسي قبل فاتي، حيث سجل هدفا بعمر 17 عامًا و194 يومًا مع أولمبياكوس اليوناني في شباك روسنبورغ النرويجي عام 1997.
ويكمل قائمة الخمسة الأوائل اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، نجم مانشستر سيتي حاليا، حين سجل هدفا مع دينامو زغرب ضد ليون الفرنسي سنة 2011 بعمر 17 عاما و215 يوما.
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