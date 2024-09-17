أصغر هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ.. ماذا عن برشلونة

ويأتي أنسو فاتي، لاعب برشلونة، على رأس قائمة أصغر 5 لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.ولا يزال فاتي أصغر هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك حين سجل هدفا أمام ميلان الإيطالي عام 2019 بعمر 17 عامًا و 40 يومًا.وبالمقارنة مع زميله الحالي لامين يامال، فإن الأخير تجاوز عمره الـ17 عامًا وبالتالي لا يمكنه تحطيم القياسي.ويأتي في المركز الثاني خلف صاحب الـ21 عاما، اللاعب إيلينيكينا بعمر 17 عاما و119 يوما، حين سجل هدفا لرويال أنتويرب البلجيكي أمام عام 2023.ويحتل أنطونيو نوسا في المركز الثالث بالقائمة، حيث سجل هدفا بعمر 17 عاما و149 يوما للفريق البلجيكي الآخر كلوب بروج، في شباك البرتغالي عام 2022.الغاني بيتر أوفوري يحمل القياسي قبل فاتي، حيث سجل هدفا بعمر 17 عامًا و194 يومًا مع أولمبياكوس اليوناني في شباك روسنبورغ النرويجي عام 1997.ويكمل قائمة الخمسة الأوائل اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، نجم سيتي حاليا، حين سجل هدفا مع دينامو ضد ليون الفرنسي سنة 2011 بعمر 17 عاما و215 يوما.