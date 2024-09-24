عودة المغتربين إلى دوري نجوم العراق.. ما فائدة الهجرة العكسية؟

وشهد الدوري العراقي هذا الموسم عودة أغلب اللاعبين المغتربين في أوروبا إلى العراق، وعلى رأسهم اللاعب أسامة الذي انتقل إلى أربيل، ولاعبو فريق باشانغ عبد الله وماسيس آرتين وبيتر كوركيس وغيرهم.وقال داود، "دوري نجوم هذا الموسم يشهد تحسنًا وتطورًا مقارنة بالموسم الماضي، حيث نشاهد الفرق تطورت وعززت صفوفها بلاعبين جيدين جدًّا، سواءً كانوا محترفين أو محليين، فضلًا عن وجود الملاعب الجميلة التي تزيد من جمالية اللعب والنقل التلفزيوني، ويسهم بشكل كبير في تسويق دوري نجوم العراق".وأضاف: "انتقال اللاعبين من أوروبا إلى سيعود بفائدة كبيرة على المنتخب العراقي أولاً، ومن ثم الدوري المحلي ثانيًا، لأن اللاعبين المحترفين سينسجمون مع طبيعة اللاعبين العراقيين، وسيحققون الانسجام أيضًا وسيكونون أقرب إلى الجمهور، والفائدة الأهم أنهم سيكونون متاحين للمنتخب العراقي في أي وقت احتاجهم، ولن يكون هناك عائق أمام انضمامهم كما يحدث في بعض الأوقات في السابق".وأكمل قائلاً: "لا يوجد مبرر للحديث عن هبوط أو تدني مستويات اللاعبين المحترفين أو المغتربين كما يحلو لهم تسميتهم بمجرد عودتهم إلى الدوري العراقي، للأسف هذا الكلام يخالف الحقيقة، نجد عددًا من نجوم العالم يلعبون في قطر والإمارات والسعودية، وهذا لا يعني بأن مستويات هؤلاء النجوم قد انخفض، لذلك أتمنى عدم الإساءة لهم وانتقادهم بسبب العودة".ونوه إلى إن الدوري العراقي بوجود اللاعبين العراقيين المغتربين سيكون أكثر قوة وتنافسية، وتابع: "كذلك هي فرصة لتبادل الثقافات مع اللاعب العراقي، ولربما سيسهم ذلك أيضًا في تغيير التدريبات ونظام التغذية الخاصة باللاعبين العراقيين المحليين، من أجل تطوير مستوياتهم في المستقبل وترك التدريبات التقليدية"، بحسب winwin.وتحرص العديد من أندية في الوقت الحالي، على التعاقد مع اللاعبين العراقيين المغتربين، إضافة إلى تعزيز صفوفها بلاعبين محترفين، ومدربين أجانب، في خطوة جاءت بعد نجاح المدرب الإسباني، خيسوس كاساس، رفقة منتخب العراق، في حصد عدة ألقاب، والتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الذي سيقام في الأميركية والمكسيك وكندا.وانطلق دوري نجوم في موسمه الجديد 2024-25 الجمعة، إذ شهد مباريات تنافسية منذ جولته الأولى، لعلها ستسهم في تغيير قناعات المدرب خيسوس كاساس في مسألة استدعاء اللاعبين، والبحث عن مواهب جديدة تخدم الكرة العراقية مستقبلاً.