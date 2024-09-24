تصفيات كأس آسيا.. عماد محمد: جئنا الى تايلاند من أجل التأهل

وفي بدايةِ حديثه خلال المؤتمرِ الصحفيّ، قدّم مدربُ منتخب الشباب عماد شكره للشعبِ التايلاندي لحفاوةِ الاستقبال، مبيناً أنهُ يطمحُ لمشاركةٍ مثاليةٍ في ثاني تصفياتٍ آسيويةٍ له كمدربٍ في مشوارِ قيادته لمنتخبِ شباب .وأضاف: لا يوجدُ فريقٌ سهلٌ في كرةِ القدم، وجميع المنتخبات تطورت، وخصوصاً منتخبات شرق آسيا، لكننا كمنتخب جئنا إلى تايلاند للتأهل إلى نهائياتِ .وتابع: تايلاند منتخبٌ قويٌ ومتطورٌ جداً، وبقية المنتخبات جيدة كذلك، وبالمقابل نحن نثقُ بلاعبينا، وعملنا على جعلهم في تركيزٍ عالٍ وكبيرٍ من أجل تحقيق الانتصارات والظفر بالعلامة الكاملة.واختتم مدربُ منتخب الشباب عماد حديثه عن مواجهةِ الغد أمام منتخب قائلاً: علينا كجهازٍ فنيّ ولاعبين أن نحترمَ جميع المنتخبات، وكذلك أن نلعبَ كلَ مباراة على حدة وبتركيزٍ عالٍ كي تأتي النتائجُ كما رسمنا لها قبلَ انطلاقِ التصفياتِ الآسيويّة.وفي وقت سابق، نشر العراقي، القائمةُ النهائيةُ لمنتخبِ الشباب التي ستخوض غمارَ تصفيات تحت 20 عاما في مدينةِ بوريرام التايلاندية، وتفتتح مبارياتها بمواجهةِ منتخب غداً في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت العاصمةِ بغداد.