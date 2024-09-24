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لماذا يستعد المنتخب العراقي مبكراً لمباراة كوريا الجنوبية؟

رياضة

2024-09-24 | 05:51
لماذا يستعد المنتخب العراقي مبكراً لمباراة كوريا الجنوبية؟
1,212 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

بدأ الاتحاد العراقي لكرة القدم تحضيراته وخططه التي تسبق مباراة العراق وكوريا الجنوبية، في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيواجه أسود الرافدين في النافذة الثانية من التصفيات، منتخب فلسطين في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في ملعب البصرة الدولي، ثم سيواجه كوريا الجنوبية في الخامس عشر من الشهر ذاته في العاصمة الكورية سيول.

العراق يتحرك مبكرًا قبل مواجهة كوريا الجنوبية
وبدأ الاتحاد العراقي لكرة القدم فعليًّا بعمليات التحضير لمواجهة كوريا الجنوبية من جميع النواحي، حيث يدرك الاتحاد العراقي بأن بعد المسافة قد يؤثر بشكل كبير في لياقة اللاعبين، ويتسبب الأمر بإرهاقهم بشكل مضاعف، لذا تم التنسيق مع الكادر التدريبي للفريق العراقي لكي يتوجه وفد أسود الرافدين إلى العاصمة الكورية سيول، بعد نهاية المباراة أمام فلسطين مباشرة في يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

والاتحاد العراقي سيغادر مبكرًا من أجل كسب يوم واحد إضافي قبل التحضير لمواجهة كوريا الجنوبية، حيث سيكون أمام أسود الرافدين 4 أيام كاملة للتحضير والاعتياد على أجواء كوريا الجنوبية، لا سيما وهي المباراة الوحيدة للعراق التي سيعاني منها من ناحية السفر والساعات الطويلة، خصوصًا وأن بقية منتخبات المجموعة تقع بالقرب من العراق جغرافيًّا، وعلى وجه التحديد المنتخب الفلسطيني الذي قد يختار قطر أرضًا له، بحسب winwin.

كما ان الاتحاد العراقي وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية، قد اتفق أيضًا على تخصيص طائرة خاصة تنقل الفريق العراقي في الوقت الذي يحتاجه من وإلى العاصمة الكورية سول، الامر الذي سيقلل من معاناة العراق التي كان يواجهها في السنوات الماضية، حيث كان الفريق العراقي يتعرض للإرهاق بسبب ساعات السفر الطويلة.

وفيما يخص التذاكر ودخول الجماهير إلى الأراضي الكورية، وجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مستشاره الرياضي إياد بنيان بزيارة السفير الكوري الجنوبي في بغداد سونغ سو جوي، من أجل تسهيل الحصول على التأشيرة للجماهير الراغبة بالسفر إلى العاصمة سيول، للوقوف خلف المنتخب العراقي في مباراتهم القادمة، إذ أبدى السفير تعاونه الكبير في إصدار التأشيرة لمن يرغب في ذلك.

ويتساوى المنتخب العراقي مع نظيريه الكوري الجنوبي والأردني بمجموع النقاط، برصيد 4 نقاط من مباراتين في المجموعة الثانية.
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المنتخب العراقي

مباراة كوريا الجنوبية

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