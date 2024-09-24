لماذا يستعد المنتخب العراقي مبكراً لمباراة كوريا الجنوبية؟

وسيواجه أسود في النافذة الثانية من التصفيات، منتخب فلسطين في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في ملعب الدولي، ثم سيواجه في الخامس عشر من ذاته في العاصمة الكورية سيول.وبدأ العراقي لكرة القدم فعليًّا بعمليات التحضير لمواجهة من جميع النواحي، حيث يدرك العراقي بأن بعد المسافة قد يؤثر بشكل كبير في لياقة اللاعبين، ويتسبب الأمر بإرهاقهم بشكل مضاعف، لذا تم التنسيق مع الكادر التدريبي للفريق العراقي لكي وفد أسود إلى العاصمة الكورية سيول، بعد نهاية المباراة أمام فلسطين مباشرة في يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.والاتحاد العراقي سيغادر مبكرًا من أجل كسب يوم واحد إضافي قبل التحضير لمواجهة الجنوبية، حيث سيكون أمام أسود 4 أيام كاملة للتحضير والاعتياد على أجواء الجنوبية، لا سيما وهي المباراة الوحيدة للعراق التي سيعاني منها من ناحية السفر والساعات الطويلة، خصوصًا وأن بقية منتخبات المجموعة تقع بالقرب من جغرافيًّا، وعلى وجه التحديد المنتخب الفلسطيني الذي قد يختار قطر أرضًا له، بحسب winwin.كما ان العراقي وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية، قد اتفق أيضًا على تخصيص طائرة خاصة تنقل الفريق العراقي في الوقت الذي يحتاجه من وإلى العاصمة الكورية سول، الامر الذي سيقلل من معاناة التي كان يواجهها في السنوات الماضية، حيث كان الفريق العراقي يتعرض للإرهاق بسبب ساعات السفر الطويلة.وفيما يخص التذاكر ودخول الجماهير إلى الأراضي الكورية، وجه رئيس الحكومة العراقية شياع السوداني، مستشاره الرياضي إياد بزيارة السفير الكوري الجنوبي في سونغ سو جوي، من أجل تسهيل الحصول على التأشيرة للجماهير الراغبة بالسفر إلى العاصمة سيول، للوقوف خلف المنتخب العراقي في مباراتهم القادمة، إذ أبدى السفير تعاونه الكبير في إصدار التأشيرة لمن يرغب في ذلك.ويتساوى المنتخب العراقي مع نظيريه الكوري الجنوبي والأردني بمجموع النقاط، برصيد 4 نقاط من مباراتين في المجموعة الثانية.