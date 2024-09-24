أيمن حسين يبدأ رحلة التعافي ويخفض مستويات الإحباط لدى كاساس

وتعرض أيمن إلى إصابة خطيرة في منطقة أثناء مباراة أسود أمام عُمان في الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات الكويت، ليبدأ بالتماثل للشفاء تدريجياً.وبدأ مهاجم فريق الخور القطري أيمن بالتعافي التدريجي من الإصابة التي لحقت به مع المنتخب العراقي في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث بدأ يتدرب على أرضية الميدان لأول مرة منذ الإصابة، تمهيداً للتدرب مع المجموعة خلال الأيام القليلة المقبلة وقد يلحق بخوض مباراة واحدة أو لعدد من الدقائق مع الخور قبل الالتحاق بالمنتخب العراقي في النافذة الثانية من التصفيات.وأسعدت عودة أيمن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس كثيراً، إذ تواصل المدرب مع اللاعب ليسأل عن وضعه بعد الإصابة وأبلغه اللاعب بأنه يستعيد الجاهزية شيئاً فشيئاً ويأمل أن يكون جاهزاً في مباراتي المنتخب العراقي المقبلتين أمام فلسطين وكوريا المقبل، كما أبلغ كاساس اللاعب بأن مكانه سيكون موجوداً في حال استعاد عافيته مجدداً.كما ان أيمن خفف مستوى الإحباط لدى المدرب كاساس، خصوصاً أن المدرب غير راضٍ أبداً عن مستوى لياقة اللاعبين وعلى وجه التحديد في مركز المهاجم، إذ لم يلعب أي مباراة مع فريقه إبسويتش تاون منذ عودته من المنتخب العراقي بسبب الإصابة التي لحقت به وأيضاً لم يظهر مهند علي باللياقة المطلوبة مع الشرطة خلال مباراتي السعودي والكرمة.وإحباط كاساس لا يقتصر فقط على مركز الهجوم وإنما بقية المراكز، إذ كان يأمل بأن يشارك اللاعبون في عدد من المباريات ليرفعوا مستوى اللياقة ولكن ما حدث هو العكس، فالإرهاق بدا واضحاً على اللاعبين المحليين بينما لم يشارك المحترفون مع فريقهم مثل زيدان إقبال الذي غاب عن أوتريخت بسبب الإصابة والثنائي دانيلو السعد وحسين علي، الغائبان عن صفوف هيرنيفين بقرار فني من المدرب فان بيرسي، وكذلك اللاعب الذي لم يحظَ بأي فرصة مع كومو الإيطالي.وسيواجه المنتخب العراقي منتخب فلسطين في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في ملعب الدولي، فيما سيواجه في العاصمة سيول في الخامس عشر من ذاته.