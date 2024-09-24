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أيمن حسين يبدأ رحلة التعافي ويخفض مستويات الإحباط لدى كاساس

رياضة

2024-09-24 | 06:56
أيمن حسين يبدأ رحلة التعافي ويخفض مستويات الإحباط لدى كاساس
1,111 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

بدأ مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين بالعودة تدريجياً إلى التدريبات مع فريقه الخور القطري بعد غيابه منذ مطلع الشهر الحالي بسبب الإصابة.

وتعرض أيمن حسين إلى إصابة خطيرة في منطقة الصدر أثناء مباراة أسود الرافدين أمام عُمان في الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات الكويت، ليبدأ بالتماثل للشفاء تدريجياً.

أيمن حسين يبدأ رحلة التعافي
وبدأ مهاجم فريق الخور القطري أيمن حسين بالتعافي التدريجي من الإصابة التي لحقت به مع المنتخب العراقي في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث بدأ يتدرب على أرضية الميدان لأول مرة منذ الإصابة، تمهيداً للتدرب مع المجموعة خلال الأيام القليلة المقبلة وقد يلحق بخوض مباراة واحدة أو لعدد من الدقائق مع الخور قبل الالتحاق بالمنتخب العراقي في النافذة الثانية من التصفيات.

وأسعدت عودة أيمن حسين مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس كثيراً، إذ تواصل المدرب مع اللاعب ليسأل عن وضعه بعد الإصابة وأبلغه اللاعب بأنه يستعيد الجاهزية شيئاً فشيئاً ويأمل أن يكون جاهزاً في مباراتي المنتخب العراقي المقبلتين أمام فلسطين وكوريا الجنوبية الشهر المقبل، كما أبلغ كاساس اللاعب بأن مكانه سيكون موجوداً في حال استعاد عافيته مجدداً.

كما ان أيمن حسين خفف مستوى الإحباط لدى المدرب كاساس، خصوصاً أن المدرب غير راضٍ أبداً عن مستوى لياقة اللاعبين وعلى وجه التحديد في مركز المهاجم، إذ لم يلعب علي الحمادي أي مباراة مع فريقه إبسويتش تاون منذ عودته من المنتخب العراقي بسبب الإصابة التي لحقت به وأيضاً لم يظهر مهند علي باللياقة المطلوبة مع الشرطة خلال مباراتي النصر السعودي والكرمة.

وإحباط كاساس لا يقتصر فقط على مركز الهجوم وإنما بقية المراكز، إذ كان يأمل بأن يشارك اللاعبون في عدد من المباريات ليرفعوا مستوى اللياقة ولكن ما حدث هو العكس، فالإرهاق بدا واضحاً على اللاعبين المحليين بينما لم يشارك المحترفون مع فريقهم مثل زيدان إقبال الذي غاب عن أوتريخت بسبب الإصابة والثنائي دانيلو السعد وحسين علي، الغائبان عن صفوف هيرنيفين بقرار فني من المدرب فان بيرسي، وكذلك اللاعب علي جاسم الذي لم يحظَ بأي فرصة مع كومو الإيطالي.

وسيواجه المنتخب العراقي منتخب فلسطين في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في ملعب البصرة الدولي، فيما سيواجه كوريا الجنوبية في العاصمة سيول في الخامس عشر من الشهر ذاته.
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أيمن حسين

رحلة التعافي

مستويات الإحباط لدى كاساس

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