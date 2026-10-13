برشلونة يهزم غلطة سراي برباعية في دوري أبطال أوروبا

وبدأ برشلونة المباراة بصورة قوية، لكن نجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 28 عن طريق باتراكوف، بعدما اصطدمت تسديدته بمدافع الفريق الكتالوني جيرارد ، لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.وحاول الفريق التركي تعزيز تقدمه، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت هدفًا سجله ألبير يلماز بداعي التسلل، وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 43، مستفيدًا من تمريرة وصلت إليه بعد استخلاص الكرة أمام منطقة الجزاء.ومع بداية الشوط الثاني، فرض برشلونة سيطرته ونجح في قلب النتيجة خلال دقائق قليلة، إذ سجل الهدف الثاني في الدقيقة 50 بضربة رأس، بعد عرضية متقنة من ، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 53، مستفيدًا من تمريرة أخرى ليامال.واستمر التفوق الكتالوني، حتى عزز النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 64، بعدما وصلت الكرة إليه عبر جابرييل خيسوس، ليؤكد انتصار برشلونة ويحسم المواجهة لصالح فريق المدرب .وبهذه النتيجة، حقق برشلونة فوزه الثاني في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بعدما استهل بانتصار كبير على بنتيجة 5-1، بينما تلقى غلطة سراي خسارته الثانية، بعد هزيمته أمام سبورتينج بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.