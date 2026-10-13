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برشلونة يهزم غلطة سراي برباعية في دوري أبطال أوروبا

رياضة

2026-10-13 | 17:02
برشلونة يهزم غلطة سراي برباعية في دوري أبطال أوروبا
المصدر:
وكالات
138 شوهد

حقق نادي برشلونة فوزًا مهمًا على مضيفه غلطة سراي التركي بنتيجة 4-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار كبير، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب علي سامي ين سبور، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ برشلونة المباراة بصورة قوية، لكن غلطة سراي نجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 28 عن طريق أليكسي باتراكوف، بعدما اصطدمت تسديدته بمدافع الفريق الكتالوني جيرارد مارتن، لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وحاول الفريق التركي تعزيز تقدمه، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت هدفًا سجله باريس ألبير يلماز بداعي التسلل، وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك جواو كانسيلو التعادل لبرشلونة في الدقيقة 43، مستفيدًا من تمريرة وصلت إليه بعد استخلاص داني أولمو الكرة أمام منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض برشلونة سيطرته ونجح في قلب النتيجة خلال دقائق قليلة، إذ سجل فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 50 بضربة رأس، بعد عرضية متقنة من لامين يامال، قبل أن يضيف أنتوني جوردون الهدف الثالث في الدقيقة 53، مستفيدًا من تمريرة أخرى ليامال.

واستمر التفوق الكتالوني، حتى عزز كريم أديمي النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 64، بعدما وصلت الكرة إليه عبر جابرييل خيسوس، ليؤكد انتصار برشلونة ويحسم المواجهة لصالح فريق المدرب هانز فليك.

وبهذه النتيجة، حقق برشلونة فوزه الثاني في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بعدما استهل مشواره بانتصار كبير على فاينورد بنتيجة 5-1، بينما تلقى غلطة سراي خسارته الثانية، بعد هزيمته أمام سبورتينج لشبونة بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.
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