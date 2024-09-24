نجل زيدان يعتزل بعمر 29 عاما.. لهذا السبب

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن نجل الأكبر لعب مع ريال وألافيس سيركز الآن على أسرته (لديه 3 بنات) وعلى استثماراته، بعد أن قرر ترك كرة القدم.وأشارت إلى أن شغف إنزو بكرة القدم تلاشى تدريجيًا حتى انطفأ بالكامل، حيث كانت محطته الأخيرة في نادي فوينلابرادا في الإسباني.وأوضحت أن شعور الملل بدأ يتسلل إلى نفسه منذ فترة طويلة تضخم مع مرور الوقت، إذ رأى أن الواقع يخالف توقعاته مع كل فريق ينضم إليه.وذكرت أن في صيف 2023، عندما ترك فوينلابرادا، كان قراره بالاعتزال قد واضحًا، رغم اهتمام بعض الفرق به، لكنه لم يرغب في مواصلة الدوران في لا تقوده إلى أي مكان.وأكدت أن قراره كان مدروسًا بعناية ودعمته أسرته، التي ظلت دائمًا متماسكة.وكشفت أن إنزو كان يتمنى لو استطاع التألق في ريال مدريد، متبعًا خطى والده أو مثله الأعلى لوكا مودريتش، لكنه اضطر للتخلي عن حلمه الكبير ومغادرة النادي تدرب فيه لمدة 13 عامًا، بعد أن تذوق بالكاد متعة اللعب للفريق الأول.وقالت "آس" إن أهم لحظة في مسيرته الرياضية كانت ظهوره الأول انتظره منذ الطفولة مع ريال في مساء يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عندما منحه والده الفرصة في مباراة بكأس ضد في برنابيو، حيث شارك لمدة 45 دقيقة وسجل هدفًا.