مدريد يعاني من مشكلة خلال الموسم الحالي.. ما هي

ريال مدريد، افتتح موسمه بحصد لقب السوبر الأوروبي، خاض 6 مباريات بالدوري الإسباني فقد فيه أربع نقاط، بجانب مباراة في دوري أبطال أوروبا فاز خلالها 3-1.وفي تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، ذكرت أن الريال خلال تلك المباريات الثماني لم يتمكن من التسجيل في الشوط الأول سوى هدف واحد فقط، مقابل 17 هدفا في الشوط الثاني.وجاء هدف ريال الوحيد قبل الاستراحة عن طريق في مرمى ريال مايوركا بالمباراة الافتتاحية في على ملعب "سون مويس" يوم 18 أغسطس/آب، والتي انتهت بالتعادل 1-1.وأوضحت "ماركا" أن تلك الإحصائية مثيرة للقلق، خاصة أنها تأتي أيضا في ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث لم ينجح الفريق في هز خلال الشوط الأول في أي من المباريات الأربع التي لعبها على أرضه، وانتهت جميعها بالتعادل 0-0 قبل الاستراحة.لكن تلك المباريات الأربع شهدت تمكن ريال من تحقيق الفوز خلالها في الشوط الثاني، بتسجيله ثلاثة أهداف ضد بلد الوليد 3-0، واثنين ضد 2-0، وثلاثة ضد 3-1، وأخيرا أربعة ضد إسبانيول 4-1 في المباراة الماضية.ومع ذلك، أوضحت الصحيفة المدريدية أن حل تلك المشكلة التي وصفتها بـ"الخطيرة" في هذه المباريات التي أقيمت على أرضه في الشوط الثاني، لا يعني أن البيانات لا تدعو للقلق، مشيرةً إلى أن المدرب يحتاج إلى حلها في أقرب وقت ممكن.وتحدث عن ذلك الأمر قائلا: "هذا الموسم هناك شيء واحد يجب تسليط الضوء عليه، لقد سجلنا هدفاً واحداً فقط في الشوط الأول، ولهذا تحدثت إلى اللاعبين لمعرفة ما إذا كان بإمكاني تغيير هذه الديناميكية ولم تتغير، لكنها كانت أكثر كثافة".يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب بالعلامة الكاملة بعد فوزه في الست مباريات، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن ريال حامل اللقب.