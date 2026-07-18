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قبل النهائي.. شاكيرا توجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

رياضة

2026-07-18 | 07:43
قبل النهائي.. شاكيرا توجه رسالة مؤثرة إلى ميسي
1,127 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

وجّهت النجمة العالمية شاكيرا رسالة مؤثرة إلى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب الأرجنتين بنظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، مساء الأحد.



وحجز منتخب الأرجنتين بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 أمام إنجلترا في الدور نصف النهائي؛ فبعد انتهاء الشوط الأول بتقدم الإنجليز، أدرك إنزو فرنانديز التعادل، قبل أن يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع، ليقود حامل اللقب إلى النهائي.

وحرصت شاكيرا على تقديم دعمها لميسي قبل نهائي المونديال، مشيدة بما يقدمه قائد "التانغو" رغم بلوغه 39 عامًا، ومؤكدة أن نجاحه يعود إلى التزامه الكبير وانضباطه داخل الملعب وخارجه.

ونشرت المغنية الكولومبية، صاحبة الارتباط التاريخي ببطولات كأس العالم من خلال أغانيها الشهيرة، صورة لميسي عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: "ما يفعله ليو ميسي يتجاوز حدود الاستثنائي! إنه يجسد قيم رجل ملتزم ومنضبط للغاية، يتحدى الزمن وكل الصعاب، ويثبت أن الإنسان لا تحدده السن ولا ما يقوله الآخرون".

ولم تقتصر إشادة شاكيرا على ميسي، بل وجهت كلمات خاصة إلى زوجته أنتونيلا روكوزو، معتبرة أنها تمثل مصدرًا مهمًا للقوة والإلهام بالنسبة لقائد المنتخب الأرجنتيني.

وأضافت: "وأعلم أن وجود امرأة مثل أنتونيلا روكوزو إلى جانبه يمنحه القوة والإلهام لإثبات ذلك".
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