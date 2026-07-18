قبل النهائي.. شاكيرا توجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

وحجز منتخب بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 أمام إنجلترا في الدور نصف النهائي؛ فبعد انتهاء الشوط الأول بتقدم الإنجليز، أدرك إنزو فرنانديز التعادل، قبل أن يسجل هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع، ليقود حامل اللقب إلى النهائي.وحرصت على تقديم دعمها لميسي قبل نهائي المونديال، مشيدة بما يقدمه قائد " " رغم بلوغه 39 عامًا، ومؤكدة أن نجاحه يعود إلى التزامه الكبير وانضباطه داخل الملعب وخارجه.ونشرت المغنية الكولومبية، صاحبة الارتباط التاريخي ببطولات من خلال أغانيها الشهيرة، صورة لميسي عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: "ما يفعله يتجاوز حدود الاستثنائي! إنه يجسد قيم رجل ملتزم ومنضبط للغاية، يتحدى الزمن وكل الصعاب، ويثبت أن الإنسان لا تحدده السن ولا ما يقوله الآخرون".ولم تقتصر إشادة شاكيرا على ، بل وجهت كلمات خاصة إلى زوجته ، معتبرة أنها تمثل مصدرًا مهمًا للقوة والإلهام بالنسبة لقائد المنتخب الأرجنتيني.وأضافت: "وأعلم أن وجود امرأة مثل أنتونيلا روكوزو إلى جانبه يمنحه القوة والإلهام لإثبات ذلك".