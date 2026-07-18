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لماذا ينادي الجمهور مبابي بـ"الديكتاتور"؟.. حكاية أغرب ميم في مونديال 2026

كأس العالم 2026

2026-07-18 | 06:05
لماذا ينادي الجمهور مبابي بـ&quot;الديكتاتور&quot;؟.. حكاية أغرب ميم في مونديال 2026
المصدر:
الجزيرة نت
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السومرية نيوز – رياضة

قبل أن يتحول لقب "الديكتاتور مبابي" إلى واحدة من أكثر الصور الساخرة انتشارًا حول النجم الفرنسي، كان كيليان مبابي يعيش مرحلة مختلفة تمامًا من مسيرته، بوصفه أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا وشهرة في كرة القدم العالمية.

ومع اتساع نفوذه داخل الملعب وخارجه، بدأت صورته العامة تتجاوز حدود النجم التقليدي، لتتحول تدريجيًا إلى مادة خصبة للسخرية والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن المفارقة أن أصل هذا اللقب لم يكن مرتبطًا بتصريح سياسي أو قرار رياضي كبير، بل بدأ من قصة طريفة تتعلق بشطيرة كباب.

"الدكتاتور".. أصل التسمية
بدأت قصة "الديكتاتور مبابي" من شطيرة كباب، قبل أن تتحول إلى واحدة من أكثر الظواهر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم 2026.

ففي مارس 2024، دخل مبابي في نزاع قانوني مع محمد هني، وهو مؤثر على مواقع التواصل ومشجع لمارسيليا، بعدما كشف الأخير أنه تلقى خطابًا من محامية النجم الفرنسي يطالبه بالتوقف عن استخدام اسم موكلها في وصف إحدى شطائر الكباب التي يبيعها.

وكان وصف الشطيرة يقول: "خبز دائري، مستدير مثل جمجمة مبابي".

غاضبًا، نشر هني مقطعًا قال فيه إن "مبابي حوّل اسمه إلى ديكتاتورية"، لتنتشر العبارة سريعًا على الإنترنت، خصوصًا في ظل الجدل الذي كان يحيط آنذاك بنفوذ مبابي داخل باريس سان جيرمان.

ومع مرور الوقت، بدأت صورة "مبابي الديكتاتور" تترسخ أكثر. فقد اتُّهم اللاعب بأنه كان يملك نفوذًا واسعًا داخل النادي الفرنسي، وأنه حصل على دور في قرارات تتعلق بالتعاقد مع اللاعبين والمدربين، فيما ربطت تقارير بين نفوذه ورحيل عدد من النجوم، من بينهم نيمار وليونيل ميسي.

كما ساهمت خلافاته بشأن ركلات الجزاء، وردود فعله الغاضبة أحيانًا عند استبداله، والاتهامات التي وجهها إليه نيمار بالغيرة من ميسي، في تعزيز هذه الصورة الساخرة.

بعد انتقاله إلى ريال مدريد، وجد صناع المحتوى مادة جديدة لبناء أسطورة "الديكتاتور مبابي". فانتشرت روايات تزعم أنه لا يطيق جود بيلينغهام، ويرفض تمرير الكرة إلى فينيسيوس جونيور، وكان وراء إقالة كارلو أنشيلوتي. وأصبح كل تمرير لم يتم في الوقت المناسب، أو كل تعبير عن الغضب بعد إهدار فرصة، دليلًا جديدًا على "أنانيته" في نظر صناع الميمات.

مبابي "الدكتاتور" الأشهر في مونديال 2026
لكن ظاهرة "مبابي الديكتاتور" لم تعد مجرد مزحة على الإنترنت خلال كأس العالم الحالية.

فقد ظهرت مقاطع مصممة بالذكاء الاصطناعي تصوره جنرالًا عسكريًا، أو جالسًا على عرش في وسط الملعب، أو محاطًا بزعماء مثل كيم جونغ أون وشي جين بينغ، بل وصل الأمر إلى تركيب وجهه على صور شخصيات ديكتاتورية تاريخية.

وبعض المقاطع الساخرة استند إلى مواقف حقيقية، مثل ظهوره وهو يوجه عمال الملعب خلال محاولة إزالة المياه من أرضية الملعب، أو عندما أعطى تعليمات لزميله بشأن شارة القيادة، أو عندما انحنى المدرب ديدييه ديشان أمامه احتفالًا بتسجيله هدفين.

حتى إن الباعة الجائلين في نيويورك بدأوا بيع ملصقات ودبابيس تحمل عبارة "ديكتاتور مبابي"، فيما ظهر مشجع باراغواياني يرتدي قميصًا يصور قائد المنتخب الفرنسي بهذه الصورة الساخرة.

وأمام انتشار الظاهرة، اضطر ديشان نفسه إلى التعليق عليها، قائلًا إن كثيرين يعتقدون أن مبابي "ديكتاتور لا يفكر إلا في نفسه"، لكنه أكد في المقابل أن اللاعب "قائد نموذجي داخل الملعب وخارجه".

أما مبابي نفسه، فيبدو أنه يتعامل مع الأمر بروح الدعابة. فقد اعتمد لاعبو المنتخب الفرنسي لقب "موبوت" للسخرية منه، في إشارة إلى الديكتاتور الكونغولي السابق موبوتو سيسي سيكو.

كما انتشرت أغنية ساخرة بعنوان (كيليان مبابي ديكتاتور)، صاغها صانع محتوى إسباني مستوحاة من ميمات مبابي، وتحولت إلى ظاهرة واسعة على منصات التواصل، بعدما حققت ملايين الاستماعات.

ويقول صاحب الأغنية إن الفكرة لم تكن اتهامًا حقيقيًا لمبابي، بل مبالغة ساخرة في النفوذ الكبير الذي ينسبه البعض إلى اللاعب داخل عالم كرة القدم.

هل مبابي "دكتاتور"؟
لكن خلف هذه الصورة الساخرة، هناك جانب حقيقي من نفوذ مبابي داخل المنتخب الفرنسي.

فمنذ توليه شارة القيادة، أصبح اللاعب الشخصية الأبرز في غرفة ملابس فرنسا، خصوصًا بعد اعتزال عدد من نجوم الجيل السابق. وتشير مصادر إلى أنه يتولى التفاوض مع الاتحاد الفرنسي بشأن مكافآت اللاعبين وتذاكر أفراد عائلاتهم، كما يتحدث إلى زملائه قبل المباريات ويمثلهم في القضايا التي تهم المجموعة.

ويقول أحد المصادر المقربة من المنتخب في حديث لموقع "ذا أتليتيك": "هو من يفعل كل شيء؛ يتفاوض على المكافآت، ويتحدث إلى الاتحاد، وإلى رئيسه، وإلى ديشان، ويسأل عما إذا كان بإمكان اللاعبين الحصول على فترة راحة. لكنه يفعل ذلك لمصلحة المجموعة".

ويضيف مصدر آخر: "هو ليس ديكتاتورًا على الإطلاق كما يزعم البعض. لقد قاد الفريق إلى الأمام ويتحمل مسؤولياته بجدية. إنه قائد حقيقي".
 
هكذا، تحولت صورة "مبابي الديكتاتور" إلى واحدة من أكثر ميمات كأس العالم انتشارًا، تغذيها مقاطع الذكاء الاصطناعي والمبالغات الساخرة، إلى جانب بعض الوقائع الحقيقية المتعلقة بنفوذ اللاعب.
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رياضة

كأس العالم 2026

لماذا ينادي الجمهور مبابي بـ "الديكتاتور"؟

حكاية أغرب ميم في مونديال 2026

باريس سان جيرمان

الذكاء الاصطناعي

فينيسيوس جونيور

السومرية نيوز

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