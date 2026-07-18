مليار و226 مليون دولار.. جوائز أغلى نهائي كاس العالم

وستظهر للعيان المكاسب الرياضية والمالية أمام بطل 2026 عندما تلتقي إسبانيا والأرجنتين في المباراة النهائية على ملعب " نيوجيرسي " " يوم غد الأحد 19 تموز 2026.وفي النهائي سيوزع على المنتخبين 83 مليون دولار، ما يوازي 11.8% من إجمالي المكافآت.وسيحصل الفائز باللقب على 50 مليون دولار (43 مليون يورو) بزيادة قدرها 20% عن مكافأة ، بطلة نسخة قطر 2022.وقد ارتفعت أسعار تذاكر المباريات الأخيرة في كأس العالم 2026 بشكل لا سابق له، وستكون شركة الملابس الرياضية العملاقة "أديداس" الرابح الأكبر في النهائي برعاية طرفي النهائي، والأيقونتين ميسي ولامين.لكن "أديداس" ليست الوحيد للمنتخبين، فالاتحاد الأرجنتيني يجني أكثر من 100 مليون يورو سنويا من العقود التجارية، مقابل أكثر من 400 مليون يورو سنويا لنظيره الإسباني.وانعكست القوة المالية للمنتخبين على سعر تذاكر النهائي، حيث تراوحت أسعار التذاكر المتاحة بين 7380 دولارا و32970 دولارا.أما العرض الحصري للحضور من منطقة كبار الزوار فيساوي 56750 دولارا، مع الاستمتاع بخدمة فندقية، ومجاورة نجوم الفن والرياضة.يذكر أن العالم حرم من مواجهة المنتخبين ضمن كأس "فيناليسيما" في قطر بآذار الماضي، وشاء القدر أن يلتقيا في النهائي العالمي الأكبر بالولايات المتحدة، وسط ترقب كبير لمواجهة (39 عاما) والفتى الذهبي لامين جمال (19 عاما).