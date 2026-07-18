50 ألف مشجع أرجنتيني يغزون نيويورك

ووفقا لتقارير صحفية، لم يأت جميع المشجعين من ، إذ يشارك عدد كبير من الجالية الأرجنتينية المقيمة في ، فيما لن يتمكن بعضهم من دخول الملعب بسبب محدودية المقاعد.وكانت مظاهر الحضور الجماهيري الأرجنتيني بدأت في الظهور منذ الدور نصف النهائي، عندما واجهت الجماهير صعوبات في التنقل من أتلانتا إلى بعد الإقبال الكبير على استئجار السيارات من قبل المشجعين القادمين لمؤازرة المنتخب.ووفقا لتقارير صحفية، لم يأت جميع المشجعين من الأرجنتين، إذ يشارك عدد كبير من الجالية الأرجنتينية المقيمة في الولايات المتحدة، فيما لن يتمكن بعضهم من دخول الملعب بسبب محدودية المقاعد.وكانت مظاهر الحضور الجماهيري الأرجنتيني بدأت في الظهور منذ الدور نصف النهائي، عندما واجهت الجماهير صعوبات في التنقل من أتلانتا إلى نيويورك بعد الإقبال الكبير على استئجار السيارات من قبل المشجعين القادمين لمؤازرة المنتخب.وتشير التوقعات إلى أن جماهير الأرجنتين ستكون الأكثر حضورا في المدينة وداخل ملعب المباراة مقارنة بجماهير المنتخب الإسباني، في مشهد يعكس الشغف الكبير الذي يرافق العالم.ويقام نهائي 2026 بين إسبانيا والأرجنتين يوم 19 تموز على في نيويورك، في ختام النسخة الأولى من البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخبا وتقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.