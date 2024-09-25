رافاييل فاران يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

وكان فاران -الذي عانى من إصابات أبعدته عن اللعب بشكل مستمر مع يونايتد- قد أعلن في 3 فبراير/شباط 2023، اعتزاله اللعب الدولي مع فرنسا، من أجل التركيز على مهمته في يونايتد، ولكن الإصابات كان لها رأي آخر.وعانى فاران لاعب ريال الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا، من إصابة في الركبة بعد انضمامه إلى كومو الصاعد حديثًا إلى الإيطالي، الأمر الذي أبعده عن القائمة الرسمية للفريق، ليتخذ قرارًا بالاعتزال النهائي بعد أسابيع من انتقاله إلى النادي الإيطالي.وكتب فاران رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "يقولون إن كل الأشياء الجيدة لا بد أن تنتهي"، وأضاف: "لقد خضت العديد من التحديات في مسيرتي المهنية ونجحت في كل مرة، وكان من المفترض أن يكون كل ذلك مستحيلاً، لقد عشت مشاعر لا تصدق ولحظات وذكريات خاصة ستدوم مدى الحياة، وعند التفكير في هذه اللحظات، أشعر بفخر كبير وشعور بالإنجاز عندما أعلن اعتزالي هذه اللعبة التي نحبها جميعًا".وواصل: "أنا ألتزم بأعلى معايير الجودة، وكنت أريد أن أواصل مسيرتي بقوة، وليس فقط التشبث باللعبة فالأمر يتطلب كبيرة من الشجاعة حتى تستمع إلى قلبك وغرائزك، فالرغبة والاحتياجات شيئان مختلفان، لقد سقطت ونهضت ألف مرة، وهذه المرة، حانت اللحظة للتوقف وتعليق حذائي مع فوزي بكأس الإنجليزي في مباراتي الأخيرة في ويمبلي".وأردف: "لقد أحببت القتال من أجل نفسي، والأندية التي لعبت لها وبلدي، وزملائي في الفريق، والمشجعين في كل فريق لعبت له، من لانس إلى ريال إلى مانشستر، واللعب لصالح منتخب فرنسا، لقد دافعت عن كل شعار للفرق التي لعبت لها بكل ما أوتيت من قوة، وأحببت كل دقيقة من الرحلة، إناللعب في أعلى مستوى هو تجربة مثيرة تجعلك تختبر كل مستويات جسدك وعقلك، والعواطف التي نختبرها لا يمكنك أن تجدها في أي مكان آخر، وبصفتنا رياضيين، لا نشعر بالرضا أبدًا، ولا نقبل إلا النجاح، تلك هي طبيعتنا وما يغدينا".وشدد المدافع الفرنسي: "لا أشعر بأي ندم، ولن أغير أي شيء، لقد فزت بأكثر مما كنت أحلم به، ولكن بعيدًا عن الألقاب والجوائز، فأنا فخور بأنني مهما كلف الأمر، تمسكت بمبادئي وبأن أكون صادقًا وحاولت أن أترك كل مكان أفضل مما وجدته، آمل أن أكون قد جعلتكم جميعًا فخورين".وأردف: "وهكذا، تبدأ حياة جديدة خارج الملعب، سأظل مع كومو، فقط بدون استخدام حذائي وواقيات الساق، وهو شيء أتطلع إلى مشاركة المزيد عنه قريبًا".وختم رسالته بالقول: "في الوقت الحالي، أود أن أقول إلى مُشجع كل نادٍ لعبت معه، وزملائي في الفريق، والمدربين والموظفين، أشكركم من أعماق قلبي على جعل هذه الرحلة أكثر خصوصية مما يمكن لأحلامي الجامحة أن تتخيله.. شكرًا لك يا كرة القدم".وبحسب صحيفة "Le Parisies" الفرنسية، فإن الإصابة القوية التي يعاني منها فاران في الركبة، دفعته للتفكير في الاعتزال نهائيا.وبدأ المدافع الفرنسي مسيرته في لانس، وتم تصعيده إلى فريق تحت 19 عامًا، في عام 2010، وبعد عام واحد فقط، طلب مواطنه زين الدين زيدان، والذي كان يقود "كاستيا ريال مدريد"، آنذاك ضمه إلى المرينغي لينتقل إلى اللوس بلانكوس مقابل 11 مليون يورو في 2011.وصع فاران التاريخ في ريال مدريد، إذ خاض 360 مباراة مع الملكي خلال السنوات العشر التي قضاها مع ريال (2011-2021)، وفاز الصخرة بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في وغيرها من البطولات المحلية والقارية.بعد ذلك، انضم اللاعب إلى يونايتد في أغسطس 2021، قادمًا من ريال في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، وخلال ثلاث سنوات -تخللتها مشاكل بدنية- خاض (95 مباراة) وسجّل هدفين وصنع آخر، وتوج بلقبي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الإنجليزي.بينما على المستوى الدولي، بدأ فاران مسيرته الدولية في 22 مارس/ آذار 2013، حينما شارك ضد جورجيا، وكانت آخر مبارياته مع "الديوك" ضد الأرجنتين في نهائي 2022، والتي خسر فيها منتخب بلاده من التانغو بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي (3-3)؛ وخلال مسيرته مع المنتخب الفرنسي خاض فاران 93 مباراة مع المنتخب الأول، وسجّل 5 أهداف، ونال لقب كأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2021.