Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن قصف هدف قرب “غور الاردن”
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رافاييل فاران يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

رياضة

2024-09-25 | 06:01
رافاييل فاران يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا
649 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

بعد عام ونصف تقريبًا من اعتزال اللعب الدولي، رفقة منتخب فرنسا، أعلن بطل كأس العالم 2018، رافاييل فاران اعتزاله كرة القدم نهائيًا، في خطوة مفاجئة من مدافع كومو الإيطالي، بعمر 31 عامًا فقط.

وكان فاران -الذي عانى من إصابات أبعدته عن اللعب بشكل مستمر مع مانشستر يونايتد- قد أعلن في 3 فبراير/شباط 2023، اعتزاله اللعب الدولي مع فرنسا، من أجل التركيز على مهمته في يونايتد، ولكن الإصابات كان لها رأي آخر.

وعانى فاران لاعب ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا، من إصابة في الركبة بعد انضمامه إلى كومو الصاعد حديثًا إلى دوري النخبة الإيطالي، الأمر الذي أبعده عن القائمة الرسمية للفريق، ليتخذ قرارًا بالاعتزال النهائي بعد أسابيع من انتقاله إلى النادي الإيطالي.

فاران يعلن اعتزاله برسالة مؤثرة
وكتب فاران رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "يقولون إن كل الأشياء الجيدة لا بد أن تنتهي"، وأضاف: "لقد خضت العديد من التحديات في مسيرتي المهنية ونجحت في كل مرة، وكان من المفترض أن يكون كل ذلك مستحيلاً، لقد عشت مشاعر لا تصدق ولحظات وذكريات خاصة ستدوم مدى الحياة، وعند التفكير في هذه اللحظات، أشعر بفخر كبير وشعور بالإنجاز عندما أعلن اعتزالي هذه اللعبة التي نحبها جميعًا".

وواصل: "أنا ألتزم بأعلى معايير الجودة، وكنت أريد أن أواصل مسيرتي بقوة، وليس فقط التشبث باللعبة فالأمر يتطلب جرعة كبيرة من الشجاعة حتى تستمع إلى قلبك وغرائزك، فالرغبة والاحتياجات شيئان مختلفان، لقد سقطت ونهضت ألف مرة، وهذه المرة، حانت اللحظة للتوقف وتعليق حذائي مع فوزي بكأس الاتحاد الإنجليزي في مباراتي الأخيرة في ويمبلي".

وأردف: "لقد أحببت القتال من أجل نفسي، والأندية التي لعبت لها وبلدي، وزملائي في الفريق، والمشجعين في كل فريق لعبت له، من لانس إلى ريال مدريد إلى مانشستر، واللعب لصالح منتخب فرنسا، لقد دافعت عن كل شعار للفرق التي لعبت لها بكل ما أوتيت من قوة، وأحببت كل دقيقة من الرحلة، إن
اللعب في أعلى مستوى هو تجربة مثيرة تجعلك تختبر كل مستويات جسدك وعقلك، والعواطف التي نختبرها لا يمكنك أن تجدها في أي مكان آخر، وبصفتنا رياضيين، لا نشعر بالرضا أبدًا، ولا نقبل إلا النجاح، تلك هي طبيعتنا وما يغدينا".

وشدد المدافع الفرنسي: "لا أشعر بأي ندم، ولن أغير أي شيء، لقد فزت بأكثر مما كنت أحلم به، ولكن بعيدًا عن الألقاب والجوائز، فأنا فخور بأنني مهما كلف الأمر، تمسكت بمبادئي وبأن أكون صادقًا وحاولت أن أترك كل مكان أفضل مما وجدته، آمل أن أكون قد جعلتكم جميعًا فخورين".

وأردف: "وهكذا، تبدأ حياة جديدة خارج الملعب، سأظل مع كومو، فقط بدون استخدام حذائي وواقيات الساق، وهو شيء أتطلع إلى مشاركة المزيد عنه قريبًا".

وختم رسالته بالقول: "في الوقت الحالي، أود أن أقول إلى مُشجع كل نادٍ لعبت معه، وزملائي في الفريق، والمدربين والموظفين، أشكركم من أعماق قلبي على جعل هذه الرحلة أكثر خصوصية مما يمكن لأحلامي الجامحة أن تتخيله.. شكرًا لك يا كرة القدم".

وبحسب صحيفة "Le Parisies" الفرنسية، فإن الإصابة القوية التي يعاني منها فاران في الركبة، دفعته للتفكير في الاعتزال نهائيا.

أبرز المحطات في مسيرة رافاييل فاران
وبدأ المدافع الفرنسي مسيرته في لانس، وتم تصعيده إلى فريق تحت 19 عامًا، في عام 2010، وبعد عام واحد فقط، طلب مواطنه زين الدين زيدان، والذي كان يقود "كاستيا ريال مدريد"، آنذاك ضمه إلى المرينغي لينتقل إلى اللوس بلانكوس مقابل 11 مليون يورو في 2011.

وصع فاران التاريخ في ريال مدريد، إذ خاض 360 مباراة مع الملكي خلال السنوات العشر التي قضاها مع ريال مدريد (2011-2021)، وفاز الصخرة بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وغيرها من البطولات المحلية والقارية.

بعد ذلك، انضم اللاعب إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2021، قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، وخلال ثلاث سنوات -تخللتها مشاكل بدنية- خاض (95 مباراة) وسجّل هدفين وصنع آخر، وتوج بلقبي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما على المستوى الدولي، بدأ فاران مسيرته الدولية في 22 مارس/ آذار 2013، حينما شارك ضد جورجيا، وكانت آخر مبارياته مع "الديوك" ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي خسر فيها منتخب بلاده من التانغو بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي (3-3)؛ وخلال مسيرته مع المنتخب الفرنسي خاض فاران 93 مباراة مع المنتخب الأول، وسجّل 5 أهداف، ونال لقب كأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2021.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

رافاييل فاران

اعتزاله كرة القدم نهائيًا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
تصفيات كأس آسيا للشباب.. العراق يفوز على منتخب بروناي بنتيجة 15-0
06:30 | 2024-09-25
"ليوث الرافدين" يفتتحون التصفيات القارية بلقاء بروناي اليوم
03:15 | 2024-09-25
تحديد موعد الكلاسيكو الإسباني المقبل
14:17 | 2024-09-24
مدريد يعاني من مشكلة خلال الموسم الحالي.. ما هي
12:32 | 2024-09-24
مفاجأة تخص برشلونة: يدرس التوقيع مع حارس معتزل
12:06 | 2024-09-24
سيكون أفضل لاعب في العالم.. فليك يعلق على مستوى يامال
11:40 | 2024-09-24
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

في الديوانية... خلافات سياسية غطاء للفساد!
Play
في الديوانية... خلافات سياسية غطاء للفساد!
04:27 | 2024-09-25
أحداث لبنان... هل من تداعيات على العراق؟
Play
أحداث لبنان... هل من تداعيات على العراق؟
04:23 | 2024-09-25
شوارع بغداد تغص بالمتسولين ودعوات لمكافحة الظاهرة
Play
شوارع بغداد تغص بالمتسولين ودعوات لمكافحة الظاهرة
06:16 | 2024-09-24
اعتراضات على تسلم مجلسِ وحكومة محافظةِ النجف ادارة المطار
Play
اعتراضات على تسلم مجلسِ وحكومة محافظةِ النجف ادارة المطار
06:09 | 2024-09-24
الفساد... كيف يمكن مكافحته؟
Play
الفساد... كيف يمكن مكافحته؟
06:03 | 2024-09-24
القضاء: لا وجود مضامين تتعلق بزواج القاصرات وسلب حقوق المراة
Play
القضاء: لا وجود مضامين تتعلق بزواج القاصرات وسلب حقوق المراة
05:53 | 2024-09-24
قصف عنيف على جنوب لبنان ونزوح كثيف
Play
قصف عنيف على جنوب لبنان ونزوح كثيف
13:30 | 2024-09-23
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الملح؟
Play
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الملح؟
07:35 | 2024-09-23
غياب الرقابة يؤخر انجاز المشاريع الخدمية في حي الجامعة!
Play
غياب الرقابة يؤخر انجاز المشاريع الخدمية في حي الجامعة!
06:46 | 2024-09-23
مع قرب موعد التعداد السكاني... مطالبات بانصاف كربلاء
Play
مع قرب موعد التعداد السكاني... مطالبات بانصاف كربلاء
06:27 | 2024-09-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.