التصفيات القارية.. شباب العراق يتأهّبون لمباراة الفلبين غداً

وهيمن المنتخب الشبابي في مواجهته الأولى أمام بشكل مطلق على مجريات المباراة وتحكم في إيقاعها وكانت أشبه بوحدة تدريبية ترويحية، إذ انتهى الشوط بتقدم بثمانية أهداف نظيفة سجّلها كل من نواف ثلاثة أهداف وسيداد حاجي هدفين وكرار هدفين وأموري هدفاً واحداً.وواصل سيطرته المطلقة على إيقاع اللعب في الشوط الثاني مضيفاً سبعة أهداف أخرى عندما أهدى مدافع هدفاً سجله في مرماه بالخطأ ثم أضاف أيمن لؤي ثلاثة أهداف وأموري هدفه الثاني بينما أحرز البديلان هلكورد قيس وأحمد هدفاً لكل منهما لينتهي اللقاء بتقدم بخمسة عشر هدفاً مقابل لا شيء.تجدر الإشارة إلى أنَّ أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر إضافة إلى أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني سيتأهلون بشكل مباشر للنهائيات تحت 20 عاماً، على أن يضاف لهم منتخب الصين المضيف.