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التصفيات القارية.. شباب العراق يتأهّبون لمباراة الفلبين غداً

رياضة

2024-09-26 | 04:22
التصفيات القارية.. شباب العراق يتأهّبون لمباراة الفلبين غداً
407 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يخوض المنتخب العراقي الشبابي تحت 20 عاماً لكرة القدم غداً الجمعة مواجهته القاريَّة الثانية أمام نظيره الفلبيني، لحساب الجولة الثانية من منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب، إذ سحق العراق يوم أمس سلطنة بروناي بـ 15 هدفاً مقابل لا شيء والتي تضم أيضاً منتخبي تايلند (صاحب الضيافة) الذي تغلب هو الآخر على الفلبين بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما لاحقاً.

وهيمن المنتخب الشبابي في مواجهته الأولى أمام بروناي بشكل مطلق على مجريات المباراة وتحكم في إيقاعها وكانت أشبه بوحدة تدريبية ترويحية، إذ انتهى الشوط بتقدم العراق بثمانية أهداف نظيفة سجّلها كل من مصطفى نواف ثلاثة أهداف وسيداد حاجي هدفين وكرار جعفر هدفين وأموري فيصل هدفاً واحداً.

وواصل سيطرته المطلقة على إيقاع اللعب في الشوط الثاني مضيفاً سبعة أهداف أخرى عندما أهدى مدافع بروناي هدفاً سجله في مرماه بالخطأ ثم أضاف أيمن لؤي ثلاثة أهداف وأموري فيصل هدفه الثاني بينما أحرز البديلان هلكورد قيس وأحمد جاسم هدفاً لكل منهما لينتهي اللقاء بتقدم العراق بخمسة عشر هدفاً مقابل لا شيء.

تجدر الإشارة إلى أنَّ أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر إضافة إلى أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني سيتأهلون بشكل مباشر للنهائيات الآسيوية تحت 20 عاماً، على أن يضاف لهم منتخب الصين المضيف.
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التصفيات القارية

شباب العراق

يتأهّبون لمباراة الفلبين غداً

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