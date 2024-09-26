التصفيات القارية.. شباب العراق يتأهّبون لمباراة الفلبين غداً

وهيمن المنتخب الشبابي في مواجهته الأولى أمام بروناي
بشكل مطلق على مجريات المباراة وتحكم في إيقاعها وكانت أشبه بوحدة تدريبية ترويحية، إذ انتهى الشوط بتقدم العراق
بثمانية أهداف نظيفة سجّلها كل من مصطفى
نواف ثلاثة أهداف وسيداد حاجي هدفين وكرار جعفر
هدفين وأموري فيصل
هدفاً واحداً.
وواصل سيطرته المطلقة على إيقاع اللعب في الشوط الثاني مضيفاً سبعة أهداف أخرى عندما أهدى مدافع بروناي
هدفاً سجله في مرماه بالخطأ ثم أضاف أيمن لؤي ثلاثة أهداف وأموري فيصل
هدفه الثاني بينما أحرز البديلان هلكورد قيس وأحمد جاسم
هدفاً لكل منهما لينتهي اللقاء بتقدم العراق
بخمسة عشر هدفاً مقابل لا شيء.
تجدر الإشارة إلى أنَّ أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر إضافة إلى أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني سيتأهلون بشكل مباشر للنهائيات الآسيوية
تحت 20 عاماً، على أن يضاف لهم منتخب الصين المضيف.