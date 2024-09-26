نجم ريال مدريد يعاني من مرض قد يهدد مستقبله

شارك أندريك في فوز ريال على ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجة (3-2) ضد ديبورتيفو ألافيس بعدما دخل بديلا في الشوط الثاني من عمر المباراة.وشهدت الدقائق الأخيرة في المباراة تعدي إندريك بالضرب بدون الكرة على مدافع ديبورتيفو ألافيس، والذي سقط أرضا بعدما تلقى ضربة بالقدم خلال محاولة الشاب للسيطرة على الكرة ونال إندريك البطاقة الصفراء فقط، وهو ما أثار واسعا في إسبانيا بشأن استحقاق المهاجم صاحب الـ18 عاما للبطاقة الحمراء المباشرة بسبب تهوره والضرب بدون كرة.وكشف تحقيق برازيلي تعليقا على تصرف إندريك بأن سبق أن تعرض لعقوبة الإيقاف لأكثر من 10 مباريات في بسبب أسلوبه العنيف مع المنافسين.وأرسلت النزاهة والسلوك الرياضي في البرازيلي أكثر من تحذير في وقت سابق لإدارة بضرورة توعية إندريك والحد من تعديه بالضرب على المنافسين خلال المباريات.وبعد تكرار تدخلات إندريك العنيفة سواء بالركل أو الصفع أحيانا، بالكرة أو بدون كرة مع المنافسين تم وصفه من قبل اللجنة البرازيلية بأنه يعاني من "فرط شديد في الحركة" كون عليه أساسيا منذ أن كان عمره 15 عاما مع بالميراس مع ضغوط المنافسة زاد من حدة شراسته وفرط الحركة في المباريات بشكل غير قانوني في التعامل مع المنافسين.ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاركة إندريك بشكل أساسي مع ريال خاصة مع إصابة الفرنسي مبابي، حيث سيتم على البرازيلي في المهاجم الصريح.