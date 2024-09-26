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نجم ريال مدريد يعاني من مرض قد يهدد مستقبله

رياضة

2024-09-26 | 12:46
نجم ريال مدريد يعاني من مرض قد يهدد مستقبله
المصدر:
وكالات
4,748 مشاهدة

كشفت مفاجأة جديدة متعلقة بالمهاجم البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد الإسباني، بعد بواقعة اعتدائه بالضرب على مدافع ديبورتيفو ألافيس في الجولة السابعة من الليغا.

شارك أندريك في فوز ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجة (3-2) ضد ديبورتيفو ألافيس بعدما دخل بديلا في الشوط الثاني من عمر المباراة.

وشهدت الدقائق الأخيرة في المباراة تعدي إندريك بالضرب بدون الكرة على مدافع ديبورتيفو ألافيس، والذي سقط أرضا بعدما تلقى ضربة بالقدم خلال محاولة الشاب للسيطرة على الكرة ونال إندريك البطاقة الصفراء فقط، وهو ما أثار جدلا واسعا في إسبانيا بشأن استحقاق المهاجم صاحب الـ18 عاما للبطاقة الحمراء المباشرة بسبب تهوره والضرب بدون كرة.

وكشف تحقيق برازيلي تعليقا على تصرف إندريك بأن اللاعب الشاب سبق أن تعرض لعقوبة الإيقاف لأكثر من 10 مباريات في الدوري البرازيلي بسبب أسلوبه العنيف مع المنافسين.

وأرسلت لجنة النزاهة والسلوك الرياضي في البرازيلي أكثر من تحذير في وقت سابق لإدارة نادي بالميراس بضرورة توعية إندريك والحد من تعديه بالضرب على المنافسين خلال المباريات.

وبعد تكرار حالات تدخلات إندريك العنيفة سواء بالركل أو الصفع أحيانا، بالكرة أو بدون كرة مع المنافسين تم وصفه من قبل اللجنة البرازيلية بأنه يعاني من "فرط شديد في الحركة" كون الاعتماد عليه أساسيا منذ أن كان عمره 15 عاما مع بالميراس مع ضغوط المنافسة زاد من حدة شراسته وفرط الحركة في المباريات بشكل غير قانوني في التعامل مع المنافسين.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاركة إندريك بشكل أساسي مع ريال مدريد خاصة مع إصابة الفرنسي كيليان مبابي، حيث سيتم الاعتماد على البرازيلي في مركز المهاجم الصريح.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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ريال مدريد

اندريك

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