تصفيات كأس آسيا.. التشكيلة الأساسية لمنتخب الشباب لمواجهة الفلبين

التشكيلة ادناه:وفي وقت سابق، وجه عماد مدرب منتخب للشباب، طلبًا أخيرًا إلى لاعبيه قبل مواجهة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى تحت 20 عامًا، في ثاني مبارياته ضمن التصفيات التي يخوضها حاليًّا في مدينة بوريرام التايلاندية.وقال عماد في تصريح نشره العراقي: "لاعبو منتخب للشباب في أتم الجاهزية لمواجهة من الناحيتين الفنية وكذلك البدنية"، مشيرًا إلى أن: "المنتخب العراقي سيخوض كل مباراة بتركيز ذهني عال، مهما كانت قيمة الخصم المقابل".وتحدث عن مفاتيح الفوز بالمباراة القادمة، قائلًا: "طالبنا اللاعبين بنسيان مواجهة التي حققنا خلالها انتصارًا كبيرًا، واللعب بثبات وانضباط حتى نواصل كسب النقاط قبل المواجهة الأخيرة والمهمة أمام منتخب تايلاند صاحب الأرض والجمهور".وأردف: "هدفنا واضح منذ البداية، وهو التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، وهذا الأمر لا يتأتى من دون عمل فني وتخطيط صحيح، وكذلك انضباط اللاعبين والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني".وواصل: "مواجهة الجمعة أمام ستكون بوابة العبور نحو النهائيات، كون الانتصار فيها سيقربنا من التأهل إلى البطولة الأهم في القارة الآسيوية".يذكر أن منتخب للشباب كان قد تغلب على بروناي، الأربعاء، في افتتاح مبارياته ضمن تصفياتِ بنتيجة كبيرة قوامها (15) هدفًا من دون مقابل، وسيقابل منتخب الجمعة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت الدوحة وبغداد.