تصفيات كأس آسيا.. التشكيلة الأساسية لمنتخب الشباب لمواجهة الفلبين

التشكيلة ادناه:
وفي وقت سابق، وجه عماد محمد
مدرب منتخب العراق
للشباب، طلبًا أخيرًا إلى لاعبيه قبل مواجهة الفلبين
في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا
تحت 20 عامًا، في ثاني مبارياته ضمن التصفيات التي يخوضها حاليًّا في مدينة بوريرام التايلاندية.
وقال عماد محمد
في تصريح نشره الاتحاد
العراقي: "لاعبو منتخب العراق
للشباب في أتم الجاهزية لمواجهة الفلبين
من الناحيتين الفنية وكذلك البدنية"، مشيرًا إلى أن: "المنتخب العراقي سيخوض كل مباراة بتركيز ذهني عال، مهما كانت قيمة الخصم المقابل".
عماد محمد يحدد مفاتيح الفوز على الفلبين
وتحدث عن مفاتيح الفوز بالمباراة القادمة، قائلًا: "طالبنا اللاعبين بنسيان مواجهة بروناي
التي حققنا خلالها انتصارًا كبيرًا، واللعب بثبات وانضباط حتى نواصل كسب النقاط قبل المواجهة الأخيرة والمهمة أمام منتخب تايلاند صاحب الأرض والجمهور".
وأردف: "هدفنا واضح منذ البداية، وهو التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، وهذا الأمر لا يتأتى من دون عمل فني وتخطيط صحيح، وكذلك انضباط اللاعبين والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني".
وواصل: "مواجهة الجمعة أمام الفلبين
ستكون بوابة العبور نحو النهائيات، كون الانتصار فيها سيقربنا من التأهل إلى البطولة الأهم في القارة الآسيوية".
يذكر أن منتخب العراق
للشباب كان قد تغلب على بروناي، الأربعاء، في افتتاح مبارياته ضمن تصفياتِ كأس آسيا
بنتيجة كبيرة قوامها (15) هدفًا من دون مقابل، وسيقابل منتخب الفلبين اليوم
الجمعة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت الدوحة وبغداد.