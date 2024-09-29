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إليك الملاعب المُضيفة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة

رياضة

2024-09-29 | 05:19
إليك الملاعب المُضيفة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة
488 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الملاعب المُضيفة لمباريات كأس العالم للأندية 2025، المُقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية صيف العام المقبل، وتحديدًا خلال الفترة بين 15 يونيو/ حزيران و13 يوليو/ تموز القادمَين.

وستكون هذه النسخة الأولى من مونديال الأندية، التي تُقام بمشاركة 32 فريقًا، من بينهم 5 فرق عربية، هي الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي والهلال السعودي والعين الإماراتي.

وتم الإعلان رسميًا عن قائمة الملاعب المُضيفة، على هامش مهرجان "غلوبال سيتيزنس" بمدينة نيويورك، وذلك في حضور لافت لرئيس الفيفا، جياني إنفانتينو.

وكانت تقارير صحفية أفادت بوجود إمكانية لإلغاء بطولة كأس العالم للأندية 2025، بسبب عدم بيع حقوق البث التلفزيوني لمباريات المسابقة، بآسيا وأمريكا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، إضافة إلى وجود مشكلات في توفير رعاة.

لكن مصادر خاصة من الفيفا، نفت ذلك رسميًا، مؤكدة إقامة البطولة في موعدها، مع الإشارة إلى إجراء حفل الإعلان عن الملاعب المُضيفة للمسابقة أمس السبت (28 سبتمبر/ أيلول)، وهو ما حدث بالفعل.

وخصصت الولايات المتحدة 12 ملعبًا لاستضافة كأس العالم للأندية 2025. ويبرز من الملاعب المُختارة، ملعب المباراة النهائية "ميتلايف"، الذي سيكون مسرحًا أيضًا لنهائي مونديال المنتخبات عام 2026.

وخُصص ملعب "لومن فيلد" الواقع بمدينة سياتل، لاستضافة المباريات الثلاثة للفريق الأمريكي سياتل ساوندورز (حامل لقب دوري أبطال الكونكاكاف 2022) في دور المجموعات، علمًا أن هناك فريقًا أمريكيًا آخر سيحجز مكانه في البطولة العالمية، من خلال مقعد "النادي المُضيف".
ملاعب كأس العالم للأندية 2025
*ملعب روز بول (لوس أنجلوس)
*ملعب ميتلايف (لوس أنجلوس)
*ملعب بنك أوف أمريكا (تشارلوت)
*ملعب مرسيدس بينز (أتلانتا)
*ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا)
*ملعب لومن فيلد (سياتل)
*ملعب هارد روك (ميامي)
*ملعب كامبينغ وورلد (أورلاندو)
*ملعب إنتر كو (أورلاندو)
*ملعب غيودس بارك (ناشفيل)
*ملعب تي كيو إل (سينسيناتي)
*ملعب أودي فيلد (واشنطن)

قائمة الأندية المتأهلة إلى مونديال الأندية 2025 حتى الآن
*الهلال السعودي
*أوراوا ريد دايموندز الياباني
*العين الإماراتي
*أولسان هيونداي الكوري الجنوبي
*الأهلي المصري
*الوداد الرياضي المغربي
*الترجي الرياضي التونسي
*ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي
*مونتيري المكسيكي
*سياتل ساوندرز الأمريكي
*كلوب ليون المكسيكي
*باتشوكا المكسيكي
*بالميراس البرازيلي
*فلامينغو البرازيلي
*فلومينينسي البرازيلي
*ريفر بليت الأرجنتيني
*بوكا جونيورز الأرجنتيني
*أوكلاند سيتي النيوزيلندي
*تشيلسي الإنجليزي
*مانشستر سيتي الإنجليزي
*ريال مدريد الإسباني
*أتلتيكو مدريد الإسباني
*يوفنتوس الإيطالي
*إنتر ميلان الإيطالي
*بايرن ميونخ الألماني
*بوروسيا دورتموند الألماني
*بورتو البرتغالي
*بنفيكا البرتغالي
*باريس سان جيرمان الفرنسي
*ريد بول سالزبورغ النمساوي

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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الملاعب المُضيفة

بطولة كأس العالم للأندية 2025

الفرق المشاركة

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