إليك الملاعب المُضيفة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة

وستكون هذه النسخة الأولى من مونديال الأندية، التي تُقام بمشاركة 32 فريقًا، من بينهم 5 فرق عربية، هي المصري والترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي والهلال السعودي والعين الإماراتي.وتم الإعلان رسميًا عن قائمة الملاعب المُضيفة، على هامش مهرجان "غلوبال سيتيزنس" بمدينة نيويورك، وذلك في حضور لافت لرئيس الفيفا، جياني إنفانتينو.وكانت تقارير صحفية أفادت بوجود إمكانية لإلغاء بطولة كأس العالم للأندية 2025، بسبب عدم بيع حقوق البث التلفزيوني لمباريات المسابقة، بآسيا وأمريكا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، إضافة إلى وجود مشكلات في توفير رعاة.لكن مصادر خاصة من الفيفا، نفت ذلك رسميًا، مؤكدة إقامة البطولة في موعدها، مع الإشارة إلى إجراء حفل الإعلان عن الملاعب المُضيفة للمسابقة أمس السبت (28 سبتمبر/ أيلول)، وهو ما حدث بالفعل.وخصصت 12 ملعبًا لاستضافة كأس العالم للأندية 2025. ويبرز من الملاعب المُختارة، ملعب المباراة النهائية "ميتلايف"، الذي سيكون مسرحًا أيضًا لنهائي مونديال المنتخبات عام 2026.وخُصص ملعب "لومن فيلد" الواقع بمدينة سياتل، لاستضافة المباريات الثلاثة للفريق الأمريكي سياتل ساوندورز (حامل لقب دوري أبطال الكونكاكاف 2022) في دور المجموعات، علمًا أن هناك فريقًا أمريكيًا آخر سيحجز مكانه في البطولة العالمية، من خلال مقعد "النادي المُضيف".