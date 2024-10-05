هاماربي يخالف رواية الاتحاد العراقي بشأن منتظر ماجد.. هل هو مصاب؟

وأعلن غياب اللاعب منتظر ماجد عن قائمة المنتخب لمباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية بسبب الإصابة، ليغيب عن صفوف العراق، إلى جانب مهاجم إبسويتش تاون علي الحمادي للإصابة أيضًا.في الأثناء، أعلن نادي هاماربي السويدي قائمته الرسمية لمواجهة هالمستاد في الجولة 26 من الدوري السويدي الممتاز، والمقرر إقامتها اليوم السبت، حيث شهدت القائمة وجود اللاعب منتظر ماجد.ولم يكتفِ هاماربي بإعلان القائمة فقط، وإنما قام أيضًا بنشر صورة عن المباراة، يوجد فيها اللاعب منتظر ماجد ووضع إشارة لاسم لاعبه العراقي، في إشارة إلى أنه سيلعب اللقاء.ووسط هذه التأكيدات من هاماربي السويدي، فإن سيجد نفسه في وضع محرج جدًّا، خصوصًا وأنه أعلن بأن اللاعب مصاب ولن يتمكن من المشاركة، بالتالي هناك أسباب أخرى منعت حضوره في قائمة المنتخب العراقي، وهذا الموضوع أشعل أزمة في المنتخب والاتحاد العراقي، الذي بات مطالبًا بإصدار المزيد من الإيضاحات أمام الجمهور.وبحسب winwin فإن اللاعب منتظر ماجد يعاني من إصابة طفيفة بالفعل، لكن مدرب فريقه كيم هيلبرغ، أصر على وجوده في القائمة الرسمية، إذ يرغب بإشراكه في مباراة اليوم لأنه يتطلع إلى تحقيق الفوز فيها، ويعد منتظر من أهم اللاعبين في المرحلة الحالية.وسيخضع منتظر بعد مباراة اليوم إلى راحة سلبية ليكمل عملية الاستشفاء من الإصابة، على أمل أن يعود للعب بعد أسبوع أو أسبوعين من التوقف الدولي، كما ان مدرب خيسوس كاساس تفهم موقف اللاعب، على الرغم من إنه ممتعض نوعًا ما من غيابه.