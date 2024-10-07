تطورات جديدة بشأن قضية أيمن حسين.. ودرجال يوجه رسالة للجماهير

نيوز – رياضة



وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، رسالة إلى نادي الخور القطري، بشأن وضع اللاعب أيمن حسين وإمكانية التحاقه بالمنتخب العراقي واللعب في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.





وقال درجال: "الاتحاد العراقي لكرة القدم والكادر التدريبي لأسود الرافدين بقيادة المدرب خيسوس كاساس، يهتمان كثيرًا بأمر اللاعب وبصحته بالدرجة الأولى، بالتالي لن يكون هناك أي ضغط عليه وإن كانت مشاركته مع المنتخب العراقي قد تؤثر على صحته فإننا لن نسمح بذلك".



وأضاف: "نادي الخور استدعى اللاعب وقد أرسل إلينا خطابًا أيضًا في الأيام القليلة الماضية يبلغنا بضرورة عودة اللاعب وإجراء المزيد من الفحوص الطبية اليوم الإثنين، ونود إبلاغهم بأننا تابعنا بدورنا حالة اللاعب الذي أجرى مجموعة فحوص طبية هنا والحمد لله كانت جميعها مبشرة وأكدت تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة عمان".



درجال يطمئن الخور والجماهير بشأن وضع أيمن حسين

وتابع: "⁠بالتأكيد حسين لن يتمكن من لعب 90 دقيقة كاملة في مباراتي العراق أمام فلسطين أو كوريا الجنوبية، المدرب كاساس يعرف هذا الأمر جيداً وقد يشركه لبعض الوقت، لكن بالتأكيد فإن المنتخب العراقي بحاجة إلى خدماته في تصفيات كأس العالم بهدف تحقيق حلم الجماهير العراقية والمضي نحو التأهل إلى كأس العالم".



كما ان اللاعب أيمن حسين مصر على اللعب للمنتخب العراقي في مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية، إذ لا يريد تفويت الفرصة للعب في البصرة ومحاولة المساهمة في قيادة الفريق العراقي للفوز في المباراتين، خصوصًا أنه هو من قاد العراق للفوز على عمان في الجولة الأولى، بحسب winwin. وطلب نادي الخور من مهاجمه العراقي أيمن حسين، السفر إلى الدوحة وإجراء المزيد من الفحوص الطبية اليوم الإثنين، للوقوف على مدى جاهزيته ووضعه الصحي.وقال درجال: "الاتحاد العراقي لكرة القدم والكادر التدريبي لأسود الرافدين بقيادة المدرب خيسوس كاساس، يهتمان كثيرًا بأمر اللاعب وبصحته بالدرجة الأولى، بالتالي لن يكون هناك أي ضغط عليه وإن كانت مشاركته مع المنتخب العراقي قد تؤثر على صحته فإننا لن نسمح بذلك".وأضاف: "نادي الخور استدعى اللاعب وقد أرسل إلينا خطابًا أيضًا في الأيام القليلة الماضية يبلغنا بضرورة عودة اللاعب وإجراء المزيد من الفحوص الطبية اليوم الإثنين، ونود إبلاغهم بأننا تابعنا بدورنا حالة اللاعب الذي أجرى مجموعة فحوص طبية هنا والحمد لله كانت جميعها مبشرة وأكدت تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة عمان".وتابع: "⁠بالتأكيد حسين لن يتمكن من لعب 90 دقيقة كاملة في مباراتي العراق أمام فلسطين أو كوريا الجنوبية، المدرب كاساس يعرف هذا الأمر جيداً وقد يشركه لبعض الوقت، لكن بالتأكيد فإن المنتخب العراقي بحاجة إلى خدماته في تصفيات كأس العالم بهدف تحقيق حلم الجماهير العراقية والمضي نحو التأهل إلى كأس العالم".كما ان اللاعب أيمن حسين مصر على اللعب للمنتخب العراقي في مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية، إذ لا يريد تفويت الفرصة للعب في البصرة ومحاولة المساهمة في قيادة الفريق العراقي للفوز في المباراتين، خصوصًا أنه هو من قاد العراق للفوز على عمان في الجولة الأولى، بحسب winwin.

وأيمن حسين سيحاول بشتى الطرق إقناع نادي الخور كي يسمح له بالانضمام إلى أسود الرافدين، لا سيما أن المباراتين ستسهمان بشكل كبير في رسم ملامح ترتيب المجموعة الثانية وأيضًا لأن المدرب كاساس لا يمتلك الكثير من الأوراق في خط الهجوم بعد غياب اللاعب علي الحمادي وتجدد إصابته في الركبة.



وكان وفد المنتخب العراقي، قد وصل البصرة مساء يوم أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة فلسطين يوم الخميس المقبل على ملعب البصرة الدولي، ثم سيتوجه إلى كوريا الجنوبية لمواجهة صاحب الأرض في الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.