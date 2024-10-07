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تعرف على قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2025

رياضة

2024-10-07 | 11:15
تعرف على قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2025
277 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الحالي (2024-2025) التي جرى سحبها اليوم الاثنين، عن مواجهات مثيرة.

ويحمل نادي الأهلي المصري لقب بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ويسعى للدفاع عن لقبه للموسم الثالث على التوالي، في إنجاز سيكون تاريخيا حال حدوثه.
 
تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال إفريقيا (2024-2025).
 
تواجد نادي الأهلي على رأس التصنيف الأول إلى جوار وصيفه الترجي التونسي، ومعهما صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.
 
التصنيف الثاني: بيراميدز المصري وشباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي ويانغ أفريكانز التنزاني.
 
التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي والهلال السوداني وساغرادا الأنغولي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
 
التصنيف الرابع: مانيما الكونغولي ودجوليبا المالي ومولودية العاصمة الجزائري واستاد أبيدجان الإيفواري.
 
وفي ما يلي نتائج قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا للموسم (2024-2025):
 
المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي والهلال السوداني ومولودية الجزائر الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني.
 
المجموعة الثانية: صن داونز الجنوب إفريقي والرجاء والجيش الملكي المغربيان ومانيما الكونغولي.
 
المجموعة الثالثة: الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان الإيفواري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.
 
المجموعة الرابعة: الترجي التونسي ويراميدز المصري ودجوليبا المالي وساغرادا الأنغولي.
 
 
 
مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا (2024-2025):
 
ستقام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي بين 26 تشرين الثاني المقبل و18 كانون الثاني 2025.
 
وتجري مباريات الجولة الأولى في دوري الأبطال يومي 26 و27 تشرين الثاني، والثانية في 6 و7 كانون الاول، والثالثة في 13 و14 من الشهر ذاته.
 
وسيشهد شهر يناير من العام المقبل إقامة لقاءات الجولات من الرابعة إلى السادسة، بداية من 3 و4 كانون الثاني للرابعة و10 و11 للخامسة و17 و18 للسادسة.

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