قبل مواجهة فلسطين.. نبأ سار في تدريبات المنتخب العراقي

وسيواجه منتخب العراق نظيره الفلسطيني بعد غد الخميس على ملعب البصرة الدولي، فيما سيلاقي نظيره الكوري الجنوبي على أرض الأخير في الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.وأجريت الحصة التدريبية الأولى للمنتخب العراقي يوم أمس في البصرة وسط أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة، خصوصًا أن أغلب اللاعبين لم يشهدوا بعضهم البعض منذ شهر تقريبًا، لكن ذلك لم يكن سبب السعادة الحقيقية للاعبين فحسب، بل كان هناك سبب آخر جعل اللاعبين في قمة سعادتهم.لاعبو منتخب العراق وخلال التدريبات، تلقوا أنباءً سارة بخصوص اللاعب أيمن حسين، حيث أبلغهم المنسق الإعلامي محمد عماد والمدير الإداري مهدي كريم، بأن أيمن جاهز وبإمكانه خوض مباراة كاملة وسيلتحق بالتدريبات اليوم الثلاثاء وهذا الأمر غير الأجواء بشكل إيجابي في التدريبات، خصوصًا أن أيمن حسين يحظى بثقة زملائه بأنه الوحيد القادر على قيادة الفرق لتحقيق الانتصار، بحسب winwin.كما ان تمرينات منتخب العراق ركزت على الجوانب البدنية والتكتيكية، حيث لم يوجه كاساس المزيد من التعليمات، كونه ينتظر اكتمال الصفوف بوصول اللاعبين أمير العماري وأيمن حسين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، لذلك فإن الحصة التدريبية الأولى كانت لأغراض الاستشفاء والتخلص من إرهاق السفر.وشهدت تدريبات المنتخب العراقي مشاركة 23 لاعبًا هم: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، ريبين سولاقا، مناف يونس، زيد تحسين، سعد ناطق، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، مصطفى سعدون، حسين علي، صفاء هادي، لوكاس شليمون، إبراهيم بايش، علي جاسم، محمد الطائي، أحمد ياسين، مهند علي، لؤي العاني، يوسف أمين، علي فائز، أمين الحموي، أمجد عطوان.