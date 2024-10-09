الأردني موسى التعمري قد يغيب عن مواجهة العراق.. تفاصيل بشأن إصابته

winwin.

ورغم تحفظ الاتحاد الأردني والجهازين الطبي والفني للمنتخب على الحديث عن إصابة نجم "النشامى" الأول وتحديد موقفه من المشاركة في المواجهات المقبلة، إلا أن لذلك أسبابه المتمثلة بتجنب كشف أوراق المنتخب الذي يستعد لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام كوريا الجنوبية.وتفيد المعلومات بأن غياب النجم الأردني قد يمتد لما بعد مباراة كوريا الجنوبية. ويبدو أن إصابة التعمري المتمثلة بتمزق في أربطة الكاحل بحاجة إلى مزيد من الوقت، وسيغيب بالتالي عن لقاء سلطنة عمان في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال والتي تقام في عمان يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وكانت آخر مباراة جمعت الأردن وكوريا في نصف نهائي كأس آسيا التي أقيمت في قطر، حيث فاز النشامى بهدفين دون رد، وفيها صنع نجم مونبلييه الهدف الأول ليزن النعيمات، وسجل الهدف الثاني بعد فاصل "مارادوني" رائع.ويتصدر منتخب النشامى ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 4 نقاط بالشراكة مع كوريا الجنوبية والعراق ويليهما الكويت بنقطتين ثم فلسطين بنقطة واحدة، وأخيرًا سلطنة عمان بلا أي نقطة.