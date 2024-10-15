تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية والبث المباشر

وتعد المباراة بين الفريقين أحد أهم القمم في الجولة، حيث يحتل المنتخبين المركز الأول
والثاني في الترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتفوق المنتخب الكوري الجنوبي بفارق الأهداف.
وسيسعى المنتخبان إلى الحصول على نقاط المباراة كاملة من أجل التقدم خطوة نحو التأهل إلى كأس العالم، والابتعاد عن المنافسين في المجموعة.
وفي هذا التقرير نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق
وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026، وكيفية مشاهدة البث المباشر للمباراة وأكثر.
*القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026
القنوات الناقلة لمباراة العراق
وكوريا الجنوبية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 هي بي إن سبورت، بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا. وستقوم الشبكة القطرية ببث مباراة القمة المنتظرة على قناة beIN Sports HD 2، وهي قناة مشافرة تحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية.
*تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم
يمكنك متابعة قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة العراق
ضد كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 من خلال القمرين الصناعيين سهيل سات والنايل سات من خلال الترددات الأتية:
تردد قناة beIN SPORTS 2 على سهيل سات
التردد: 10810.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS 2 على نايل سات
التردد: 11013.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 2/3.
كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق وكوريا الجنوبية
يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق
ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا من خلال تطبيق TOD، أوخدمة بي إن كونكت.
*موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026
موعد مباراة العراق
وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026، هو اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت العراق
ومكة المكرمة.