تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية والبث المباشر

وتعد المباراة بين الفريقين أحد أهم القمم في الجولة، حيث يحتل المنتخبين المركز والثاني في الترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتفوق المنتخب الكوري الجنوبي بفارق الأهداف.وسيسعى المنتخبان إلى الحصول على نقاط المباراة كاملة من أجل التقدم خطوة نحو التأهل إلى كأس العالم، والابتعاد عن المنافسين في المجموعة.وفي هذا التقرير نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026، وكيفية مشاهدة البث المباشر للمباراة وأكثر.القنوات الناقلة لمباراة وكوريا الجنوبية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 هي بي إن سبورت، بشكل حصري في منطقة وشمال أفريقيا. وستقوم الشبكة القطرية ببث مباراة القمة المنتظرة على قناة beIN Sports HD 2، وهي قناة مشافرة تحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية.يمكنك متابعة قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة ضد كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 من خلال القمرين الصناعيين سهيل سات والنايل سات من خلال الترددات الأتية:التردد: 10810.الاستقطاب: أفقي.الترميز: 27500.التصحيح: 2/3.التردد: 11013.الاستقطاب: أفقي.الترميز: 27500.التصحيح: 2/3.يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا من خلال تطبيق TOD، أوخدمة بي إن كونكت.موعد مباراة وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026، هو اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024.وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت ومكة المكرمة.