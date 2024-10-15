400 تذكرة للجماهير العراقية في مباراة كوريا الجنوبية اليوم

وعمل الاتحاد وبالتنسيق مع السفارة العراقية في سول، على إحصاء أعداد الجالية العراقية المقيمة في كوريا الجنوبية من أجل معرفة أعداد التذاكر التي من الممكن اقتناؤها وتوفيرها للجماهير العراقية في المباراة.وعدد الجماهير العراقية في كوريا ليس كبيراً بالتالي قرر الاتحاد اقتناء 400 تذكرة فقط لحضور المباراة، حيث يعتقد الاتحاد بأن عدد الجماهير لن يصل إلى هذا العدد، لكنها عملت على توفير التذاكر كواجب منها في حال حضرت الجماهير من خارج كوريا.وفيما يخص الإجراءات الإدارية التي تتعلق بوفد المنتخب العراقي، فان وفد المنتخب سيتوجه مباشرة إلى فور انتهاء مباراة أسود الرافدين أمام كوريا الجنوبية، إذ اكتملت جميع الإجراءات المتعلقة بالسفر من تذاكر وما يتعلق بذلك، حيث سيتجه المنتخب إلى عبر طائرة خاصة، فيما سيتوجه اللاعبون المحترفون إلى دول أنديتهم مباشرة من كوريا الجنوبية، بحسب winwin.وفيما يخص الجوانب الخدمية المتعلقة بالمباراة، قال عمدة مدينة يونجن الكورية لي سانغ إيل: "أعددنا مجموعة تدابير خاصة لمباراة كوريا الجنوبية والعراق، خصوصاً مع توقعاتنا بأن يكون اليوم مزدحماً للغاية".وأضاف: "أعددنا 6534 موقفًا مؤقتًا للسيارات في سبعة أماكن حول المباراة، كما رفعنا وتيرة رحلات الحافلات من العاصمة سول إلى يونجن من 68 إلى 79 رحلة وعدد الحافلات داخل المدينة من 58 إلى 66 رحلة".وحسب وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، فإن المباراة سيمتلئ بالجماهير الكورية التي قد تحضر بأعداد تتخطى الـ35 ألف متفرج من أصل 37 ألف، علمًا بأن لاعبي المنتخب العراقي، كانوا قد أبدوا استياءهم من أرضية المباراة والتدريبات، بسبب رداءة العشب.