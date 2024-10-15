التشكيلة الرسمية للمنتخب العراقي لمواجهة كوريا الجنوبية

نيوز – رياضة



تنشر نيوز، تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهةِ منتخبِ كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في تمام الساعةِ الثانية ظهراً ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.



التشكيلةُ الرسمية ادناه:

وتعد المباراة بين الفريقين أحد أهم القمم في الجولة، حيث يحتل المنتخبين المركز والثاني في الترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتفوق المنتخب الكوري الجنوبي بفارق الأهداف.



وسيسعى المنتخبان إلى الحصول على نقاط المباراة كاملة من أجل التقدم خطوة نحو التأهل إلى كأس العالم، والابتعاد عن المنافسين في المجموعة.