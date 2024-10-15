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مشاهد من وصول "أسود الرافدين" لملعبِ يونغن ميور الدولي في سوون

رياضة

2024-10-15 | 05:56
مشاهد من وصول &quot;أسود الرافدين&quot; لملعبِ يونغن ميور الدولي في سوون
2,222 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تنشر السومرية نيوز، صوراً من وصولُ الملاك التدريبي ولاعبي المنتخب الوطنيّ العراقي إلى ملعبِ يونغن ميور الدوليّ في مدينة سوون الكورية تأهباً لمواجهةِ منتخب كوريا الجنوبية ضمن تصفياتِ القارة الآسيويّة المؤهلة لكأسِ العالم 2026.

الصور ادناه:

وتعد المباراة بين الفريقين أحد أهم القمم في الجولة، حيث يحتل المنتخبين المركز الأول والثاني في الترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتفوق المنتخب الكوري الجنوبي بفارق الأهداف.
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وصول "أسود الرافدين"

ملعبِ يونغن ميور الدولي في سوون

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