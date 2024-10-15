مشاهد من وصول "أسود الرافدين" لملعبِ يونغن ميور الدولي في سوون

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وتعد المباراة بين الفريقين أحد أهم القمم في الجولة، حيث يحتل المنتخبين المركز والثاني في الترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتفوق المنتخب الكوري الجنوبي بفارق الأهداف.