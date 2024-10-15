حضور الجماهير العراقيّة بملعب المباراة في مدينة سوون الكورية (شاهد)

مشاهد من وصول "أسود الرافدين" لملعبِ يونغن ميور الدولي في سوون
05:56 | 2024-10-15
التشكيلة الرسمية للمنتخب العراقي لمواجهة كوريا الجنوبية
05:33 | 2024-10-15
منتخب الناشئين يغادر إلى الصين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا
04:43 | 2024-10-15
400 تذكرة للجماهير العراقية في مباراة كوريا الجنوبية اليوم
04:22 | 2024-10-15
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية والبث المباشر
03:57 | 2024-10-15
3 عوامل تساعد المنتخب العراقي لإسقاط كوريا الجنوبية اليوم.. تعرف عليها
03:24 | 2024-10-15