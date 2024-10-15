حضور الجماهير العراقيّة بملعب المباراة في مدينة سوون الكورية (شاهد)

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المباراة هي أول مواجهة مباشرة بين الفريقين منذ مباراة ودية جمعت بينهما في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل كأس آسيا وانتهت بفوز كوريا 1-0، علمًا أن محاربي التايغوك حققوا تسعة انتصارات و12 تعادلاً وخسارتين أمام منتخب حتى الآن، في تاريخ المواجهات بينهما.