النيران الصديقة تحسم مواجهة اليابان وأستراليا في التصفيات المؤهلة للمونديال

وتعادل الساموراي (1-1) مع ضيفه المنتخب الأسترالي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الذي تستضيفه الولايات وكندا والمكسيك.جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث لعبت النيران الصديقة، دورًا في تسجيلهما.بادر المنتخب الأسترالي بالتسجيل في 58 عن طريق الياباني شوجو تانيجوتشي، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى بلاده.ولم يهنأ الضيوف بتقدمهم كثيرًا، بعدما أدرك منتخب اليابان التعادل في (76) بواسطة كاميرون بورجس، مدافع أستراليا، الذي سجل هدفا عكسيا للمنتخب المضيف.ورغم التعادل، بقي المنتخب الياباني، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالمجموعة، متربعًا على برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط أمام منتخب أستراليا، صاحب المركز الثاني "مؤقتًا".ويلتقي في وقت لاحق بنفس الجولة بالمجموعة منتخب السعودية، صاحب المركز الثالث بـ4 نقاط مع ضيفه البحريني، الذي يحتل المركز الرابع بنفس العدد من النقاط.كما يلعب في المجموعة ذاتها منتخب الصين، متذيل الترتيب بلا نقاط، مع ضيفه منتخب إندونيسيا، صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط.