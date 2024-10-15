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تاريخ جديد بعد 12 عاما.. توخيل على اعتاب انجلترا

رياضة

2024-10-15 | 10:46
تاريخ جديد بعد 12 عاما.. توخيل على اعتاب انجلترا
422 مشاهدة

أصبح الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني السابق، على أعتاب تولي قيادة منتخب إنجلترا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن توماس توخيل يجري محادثات متقدمة حاليا مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن تولي قيادة منتخب إنجلترا.
وأضافت الشبكة أن توخيل هو الخيار الأول للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حاليا، ويمكن إغلاق الصفقة سريعا إذا تقدمت المفاوضات بشكل جيد، رغم عدم الاتفاق حتى الآن على الكثير من التفاصيل المتعلقة بعقده.

ولفتت "سكاي" إلى أن الاتحاد الإنجليزي لن يُطلب منه دفع أي تعويض للعملاق الألماني.
كما كشفت الشبكة أنه كان هناك استفسار أولي مع ممثلي الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بشأن توليه المنصب، لكنه أصبح خارج الترشيحات.

ولم تكن هناك أي تطورات في ملف المدرب الإسباني، رغم أن غوارديولا يحظى بإعجاب كبير من قبل كبار الشخصيات في اتحاد الكرة الإنجليزي.
وقاد توخيل (51 عاما) فريق تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، بعد فوزه على مواطنه مانشستر سيتي في المباراة النهائية، لكنه أقيل في العام التالي مباشرة.

وحال نجاح المفاوضات، سيخلف توخيل المدرب جاريث ساوثغيت الذي تمت إقالته بعد بطولة أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2024"، مع العلم بأن لي كارسلي، مدرب منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما، تولى المسؤولية بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
وسيكون توخيل أول مدرب ألماني في تاريخ منتخب إنجلترا، وثالث أجنبي بشكل عام بعد 12 عاما، وتحديدا عقب السويدي سفن غوران إريكسون (2001 إلى 2006) والإيطالي فابيو كابيلو (2007 إلى 2012).
يذكر أن توخيل بلا نادٍ حاليا بعد أن رحل عن بايرن ميونخ نهاية الموسم الماضي 2023-2024، الذي شهد فشل الفريق البافاري في التتويج بأي لقب لأول مرة منذ عام 2012.
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توخيل

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