سلبيات وإيجابيات أداء العراق أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

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وحملت ثلاثية كوريا الجنوبية إمضاء كل من أو سي هون في 41، وأو هيون جو في 75، ولي جاي سونغ في 84 من عمر اللقاء. في المقابل، سجل ثنائية كل من أيمن حسين في 51 وإبراهيم بايش في 90+5.ارتبط تسجيل أسود الرافدين للأهداف في تصفيات كأس العالم بتألق المهاجم أيمن حسين، الذي أثبت بأنه الأفضل في مركزه بتشكيلة المنتخب العراقي، وهو يشكل مصدر ثقة بالنسبة لزملائه.أيمن حسين (28 عامًا) وصل إلى هدفه الثالث في تصفيات كأس العالم، وسجل 3 من أربعة أهداف للمنتخب في التصفيات الحاسمة، وبغيابه أمام الكويت لم ينجح في تسجيل الأهداف، حيث ظهر مجددًا اليوم بتألقه، ليثبت للجميع بأنه رقم صعب أمام جميع المنافسين.بمجرد دخول اللاعب الموهوب علي جاسم في الشوط الثاني، تغير لعب المنتخب العراقي، وأصبح الفريق أكثر ثقة وخطورة في الأمام. علي جاسم (20 عامًا) وفي أول كرة، قدم لمحة مهارية جميلة واستطاع أن يخترق دفاعات كوريا الجنوبية، ليأتي الهدف بعد تمريرة جميلة من أمجد عطوان لأيمن حسين، ليستعيد نجم كومو بريقه بعد تراجع مستوياته بسبب الإرهاق.بعد الحفاظ على نظافتها في 3 مباريات سابقة، اهتزت شباك أسود الرافدين في المباراة، بعدما تلقى الحارس جلال حسن ثلاثة أهداف. الدفاع حاول استعادة توازنه، لكن قوة هجوم المنتخب الكوري حالت دون ذلك.واستغل المنتخب الكوري هفوات الدفاع، فلم يتمكن الظهيران من إيقاف سرعات مهاجمي كوريا، وأيضًا لم يتمكن ثنائي الدفاع ريبين سولاقا وعلي فائز من تحقيق الانسجام، ليخسر الفريق المباراة.كعادته فاجأ المدرب الإسباني خيسوس كاساس جميع المتابعين والجماهير بالتشكيلة التي دخل فيها اللقاء، كونه غيّر نصف الفريق تقريبًا، مقارنة بتشكيلته في مباراة فلسطين.كاساس أشرك المدافع علي فائز الغائب عن صفوف المنتخب لفترة طويلة جدًّا، والذي لم يكن ضمن حساباته، وتم استدعاؤه بعدما ضربت الإصابات صفوف أسود الرافدين، وأيضًا جازف كاساس بإشراك اللاعبين الجديدين لوكاس شليمون ومحمد الطائي، إذ لم يتمكنا من الانسجام مع بقية اللاعبين.وبنتيجة المباراة، وصل المنتخب الكوري الجنوبي إلى النقطة العاشرة في صدارة الترتيب العام للمجموعة الثانية، فيما يتوقف رصيد المنتخب عند النقطة السابعة في المركز الثالث خلف المنتخب الأردني.المصدر: