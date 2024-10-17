Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حزب الله يعلن قصف "كريات شمونة" بصلية صاروخية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل العراق يتفوق على الأردن في سباق التأهل لكاس العالم 2026؟

رياضة

2024-10-17 | 03:50
هل العراق يتفوق على الأردن في سباق التأهل لكاس العالم 2026؟
3,636 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يرى المحلل الفني رافد سالم، أن منتخب العراق يتفوق على نظيره الأردني في سباق التأهل إلى كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتساوى المنتخب العراقي مع نظيره الأردني بعدد النقاط، حيث حصد كلاهما 7 نقاط من أربع مباريات، لكن منتخب "النشامى" يتفوق بفارق الأهداف، فيما يحلق المنتخب الكوري في الصدارة برصيد 10 نقاط.

وقال سالم، ان "خسارة المنتخب العراقي نتيجة طبيعية جدًّا، لأنه لعب أمام كوريا وعلى أرضه، منتخب كوريا الجنوبية سجل الهدف الأول بعدما حصل الظهير الأيمن على المساحة خلف الظهير أحمد يحيى".

وأضاف: "اللاعبان طبقا الواجب الفردي بشكل مميز، ولكن في لقطة الهدف اتخذ ميرخاس قرارًا خاطئًا بعدم تغطية المساحة خلف الظهير، لأن اللاعب الكوري لي كانغ انتقل إلى المنتصف، ونقل أحمد يحيى معه لمنعه من الاستلام بين الخطوط وأمام لاعبي عمق الدفاع، وهذا واجب مكلف به من المدرب".

وتابع: "الهدف الكوري الثاني سُجل بسبب خطأ من اللاعب مصطفى سعدون، في قرار الخروج لمنع التمريرة السريعة للاعب الطرف البديل، والذي كان دوره فتح الملعب، التوقيت الخاطئ للاعب مصطفى سعدون منح المساحة للاعب الجناح في كوريا الجنوبية".

وأكمل: "في الهدف الكوري الثالث، لم يتعامل الظهير العراقي الأيمن حسين علي بقوة وشراسة مع ظهير اليسار الكوري، الذي اجتازه بسهولة من وضع لم يكن سهلاً على الظهير الكوري، وكان من الممكن أن يقوم بإيقافه وأن يرتكب الخطأ، تمركز أحمد يحيى كان سليمًا، ولكن لي سونغ اندفع ووصل إلى الكرة قبل أحمد ولعبها بالرأس في زاوية صعبة على جلال".

ونوه قائلاً: "لاعبو العراق اتخذوا قرارات خاطئة في المراقبة، وخصوصًا في عمق الدفاع، ولم يجيدوا التعامل مع الكرات الأرضية العرضية أيضًا، وهذا ما كان واضحًا في الهدفين الأول والثالث، ولكن لا يمكن تحميل ثنائي قلب الدفاع أكثر من طاقتهما، لأنهما لم يكونا بذلك السوء، بل قدما مباراة جيدة ضد منافس ليس بالفريق السهل".
 
*العراق الأقرب لخطف بطاقة التأهل المباشر للمونديال
وأتم سالم: "العراق ما زال الأقرب للحصول على البطاقة المباشرة لكأس العالم إلى جانب المنتخب الكوري، فالأردن وعمان ورغم تقارب مستوياتهما معًا، لكنهما يعتمدان على عدد محدود من اللاعبين المتميزين، وبالتأكيد سيفقدان النقاط في المباريات وليس ضد منتخب كوريا وحسب، فيما لا يعتمد المنتخب العراقي على لاعب محدد، باستثناء المتألق أيمن حسين الذي يكون غيابه مؤثرًا جدًّا، لذلك يتفوق العراق في سباق التأهل المباشر".

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الأردني على ملعب البصرة الدولي في الرابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، بينما سيلاقي المنتخب العماني في مسقط ضمن الجولة السادسة في التاسع عشر من الشهر ذاته.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

هل العراق يتفوق على الأردن

سباق التأهل لكاس العالم 2026؟

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
جائزة "الأعظم" في التاريخ.. صحيفة مدريدية تستعد لتكريم ميسي
06:00 | 2024-10-17
العراق في المجموعة الأولى بتصفيات كأس آسيا لكرة صالات السيدات
04:45 | 2024-10-17
5 لاعبين عرب في قائمة أبرز 30 هدافًا دوليًّا.. هل بينهم عراقي؟
03:31 | 2024-10-17
خبر سار لنادي الزوراء ولاعبيه
14:23 | 2024-10-16
رسمياً.. 8 منتخبات تحجز مقاعداً لها في نهائيات كأس إفريقيا 2025
12:49 | 2024-10-16
"متهم بنسبة 100 بالمئة".. ما هو مصير مبابي بقضية الاغتصاب؟
12:26 | 2024-10-16
كاساس بعد الخسارة أمام &quot;الشمشون&quot;: سنضمن تأهلنا للمونديال بهذه الحالة
35.87%
10:01 | 2024-10-15
كاساس بعد الخسارة أمام "الشمشون": سنضمن تأهلنا للمونديال بهذه الحالة
10:01 | 2024-10-15
المالية توجه دعوة لهذه الفئة بمراجعة المصارف
15.19%
12:12 | 2024-10-15
المالية توجه دعوة لهذه الفئة بمراجعة المصارف
12:12 | 2024-10-15
الكيان يستعد &quot;لخطر العراق&quot; شرقًا بـ&quot;مقاتلين متشددين&quot; وحواجز.. ماذا يحدث في الجولان؟
13.54%
04:57 | 2024-10-16
الكيان يستعد "لخطر العراق" شرقًا بـ"مقاتلين متشددين" وحواجز.. ماذا يحدث في الجولان؟
04:57 | 2024-10-16
وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.. الوحش الآلي يتحرك في بغداد (صور)
12.34%
12:04 | 2024-10-16
وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.. الوحش الآلي يتحرك في بغداد (صور)
12:04 | 2024-10-16
حريق يلتهم &quot;مول&quot; تجاري في بغداد
12.25%
13:03 | 2024-10-16
حريق يلتهم "مول" تجاري في بغداد
13:03 | 2024-10-16
هل هو اهمال ام اجهزة رديئة؟.. ما حصل لاحد اهم اجزاء مصفى كربلاء
Play
10.81%
14:12 | 2024-10-15
هل هو اهمال ام اجهزة رديئة؟.. ما حصل لاحد اهم اجزاء مصفى كربلاء
14:12 | 2024-10-15
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

حادث دهس مروع ينهي حياة طالبة في النجف (فيديو)
Play
حادث دهس مروع ينهي حياة طالبة في النجف (فيديو)
09:17 | 2024-10-17
مشروع الكهرباء: خطوة ناقصة تُهدّد بالمزيد من الفساد!
Play
مشروع الكهرباء: خطوة ناقصة تُهدّد بالمزيد من الفساد!
05:00 | 2024-10-17
صمتٌ انتخابي في كردستان قبل اقتراع عاصف
Play
صمتٌ انتخابي في كردستان قبل اقتراع عاصف
04:21 | 2024-10-17
حادث تصادم مميت و4 اصابات غالبيتها نساء في البصرة
Play
حادث تصادم مميت و4 اصابات غالبيتها نساء في البصرة
14:10 | 2024-10-16
إعادة تجهيز معامل الاسفلت المؤكسد المشبوهة.. ماذا حصل بوزارة النفط بعد غياب الوزير؟
Play
إعادة تجهيز معامل الاسفلت المؤكسد المشبوهة.. ماذا حصل بوزارة النفط بعد غياب الوزير؟
11:05 | 2024-10-16
11 مليونا ونصف.. بغداد تسجل ارتفاعا بعدد السكان يقابله ضعف بالخدمات المقدمة لهم.
Play
11 مليونا ونصف.. بغداد تسجل ارتفاعا بعدد السكان يقابله ضعف بالخدمات المقدمة لهم.
02:30 | 2024-10-16
الدولار يضغط على جيوب ذوي الدخل المحدود وسط غياب الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي
Play
الدولار يضغط على جيوب ذوي الدخل المحدود وسط غياب الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي
00:59 | 2024-10-16
التنسيقي يناقش ملفات عدة ابرزها رئاسة البرلمان وتعيين السفراء‎
Play
التنسيقي يناقش ملفات عدة ابرزها رئاسة البرلمان وتعيين السفراء‎
14:42 | 2024-10-15
هل هو اهمال ام اجهزة رديئة؟.. ما حصل لاحد اهم اجزاء مصفى كربلاء
Play
هل هو اهمال ام اجهزة رديئة؟.. ما حصل لاحد اهم اجزاء مصفى كربلاء
14:12 | 2024-10-15
تقنيات جديدة لتسهيل معاملات المواطنين في الكرادة!
Play
تقنيات جديدة لتسهيل معاملات المواطنين في الكرادة!
06:14 | 2024-10-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.