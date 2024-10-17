هل العراق يتفوق على الأردن في سباق التأهل لكاس العالم 2026؟

ويتساوى المنتخب العراقي
مع نظيره الأردني بعدد النقاط، حيث حصد كلاهما 7 نقاط من أربع مباريات، لكن منتخب "النشامى" يتفوق بفارق الأهداف، فيما يحلق المنتخب الكوري في الصدارة برصيد 10 نقاط.
وقال سالم، ان "خسارة المنتخب العراقي
نتيجة طبيعية جدًّا، لأنه لعب أمام كوريا وعلى أرضه، منتخب كوريا الجنوبية سجل الهدف الأول
بعدما حصل الظهير الأيمن على المساحة خلف الظهير أحمد يحيى".
وأضاف: "اللاعبان طبقا الواجب الفردي بشكل مميز، ولكن في لقطة الهدف
اتخذ ميرخاس قرارًا خاطئًا بعدم تغطية المساحة خلف الظهير، لأن اللاعب الكوري لي كانغ انتقل إلى المنتصف، ونقل أحمد يحيى معه لمنعه من الاستلام بين الخطوط وأمام لاعبي عمق الدفاع، وهذا واجب مكلف به من المدرب".
وتابع: "الهدف الكوري الثاني سُجل بسبب خطأ من اللاعب مصطفى سعدون، في قرار الخروج لمنع التمريرة السريعة للاعب الطرف البديل، والذي كان دوره فتح الملعب، التوقيت الخاطئ للاعب مصطفى سعدون منح المساحة للاعب الجناح في كوريا الجنوبية".
وأكمل: "في الهدف
الكوري الثالث، لم يتعامل الظهير العراقي
الأيمن حسين علي بقوة وشراسة مع ظهير اليسار الكوري، الذي اجتازه بسهولة من وضع لم يكن سهلاً على الظهير الكوري، وكان من الممكن أن يقوم بإيقافه وأن يرتكب الخطأ، تمركز أحمد يحيى كان سليمًا، ولكن لي سونغ اندفع ووصل إلى الكرة قبل أحمد ولعبها بالرأس في زاوية صعبة على جلال".
ونوه قائلاً: "لاعبو العراق
اتخذوا قرارات خاطئة في المراقبة، وخصوصًا في عمق الدفاع، ولم يجيدوا التعامل مع الكرات الأرضية العرضية أيضًا، وهذا ما كان واضحًا في الهدفين الأول
والثالث، ولكن لا يمكن تحميل ثنائي قلب الدفاع أكثر من طاقتهما، لأنهما لم يكونا بذلك السوء، بل قدما مباراة جيدة ضد منافس ليس بالفريق السهل".
*العراق الأقرب لخطف بطاقة التأهل المباشر للمونديال
وأتم سالم: "العراق ما زال الأقرب للحصول على البطاقة المباشرة لكأس العالم إلى جانب المنتخب الكوري، فالأردن وعمان ورغم تقارب مستوياتهما معًا، لكنهما يعتمدان على عدد محدود من اللاعبين المتميزين، وبالتأكيد سيفقدان النقاط في المباريات وليس ضد منتخب كوريا وحسب، فيما لا يعتمد المنتخب العراقي
على لاعب محدد، باستثناء المتألق أيمن حسين الذي يكون غيابه مؤثرًا جدًّا، لذلك يتفوق العراق
في سباق التأهل المباشر".
وسيواجه المنتخب العراقي
نظيره الأردني على ملعب البصرة الدولي في الرابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، بينما سيلاقي المنتخب العماني في مسقط ضمن الجولة السادسة في التاسع عشر من الشهر ذاته.