هل العراق يتفوق على الأردن في سباق التأهل لكاس العالم 2026؟

ويتساوى المنتخب مع نظيره الأردني بعدد النقاط، حيث حصد كلاهما 7 نقاط من أربع مباريات، لكن منتخب "النشامى" يتفوق بفارق الأهداف، فيما يحلق المنتخب الكوري في الصدارة برصيد 10 نقاط.وقال سالم، ان "خسارة المنتخب نتيجة طبيعية جدًّا، لأنه لعب أمام كوريا وعلى أرضه، منتخب كوريا الجنوبية سجل بعدما حصل الظهير الأيمن على المساحة خلف الظهير أحمد يحيى".وأضاف: "اللاعبان طبقا الواجب الفردي بشكل مميز، ولكن في لقطة اتخذ ميرخاس قرارًا خاطئًا بعدم تغطية المساحة خلف الظهير، لأن اللاعب الكوري لي كانغ انتقل إلى المنتصف، ونقل أحمد يحيى معه لمنعه من الاستلام بين الخطوط وأمام لاعبي عمق الدفاع، وهذا واجب مكلف به من المدرب".وتابع: "الهدف الكوري الثاني سُجل بسبب خطأ من اللاعب مصطفى سعدون، في قرار الخروج لمنع التمريرة السريعة للاعب الطرف البديل، والذي كان دوره فتح الملعب، التوقيت الخاطئ للاعب مصطفى سعدون منح المساحة للاعب الجناح في كوريا الجنوبية".وأكمل: "في الكوري الثالث، لم يتعامل الظهير الأيمن حسين علي بقوة وشراسة مع ظهير اليسار الكوري، الذي اجتازه بسهولة من وضع لم يكن سهلاً على الظهير الكوري، وكان من الممكن أن يقوم بإيقافه وأن يرتكب الخطأ، تمركز أحمد يحيى كان سليمًا، ولكن لي سونغ اندفع ووصل إلى الكرة قبل أحمد ولعبها بالرأس في زاوية صعبة على جلال".ونوه قائلاً: "لاعبو اتخذوا قرارات خاطئة في المراقبة، وخصوصًا في عمق الدفاع، ولم يجيدوا التعامل مع الكرات الأرضية العرضية أيضًا، وهذا ما كان واضحًا في الهدفين والثالث، ولكن لا يمكن تحميل ثنائي قلب الدفاع أكثر من طاقتهما، لأنهما لم يكونا بذلك السوء، بل قدما مباراة جيدة ضد منافس ليس بالفريق السهل".