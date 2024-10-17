العراق في المجموعة الأولى بتصفيات كأس آسيا لكرة صالات السيدات

وأقيمت القرعةُ في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن المنتخبات الـ (19) على أربع مجموعات، ثلاث مجموعاتٍ منها تضم 5 منتخبات، ومجموعة واحدة تتكون من أربعةِ منتخبات، وذلك للتنافسِ بنظام الدوري المجزأ من مرحلةٍ واحدةٍ عبر التجمع في بلدٍ واحدٍ، خلال الفترة من 11 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2025.وضمت المجموعةُ الأولى منتخب تايلاند المضيفة في مواجهة لبنان والبحرين وفلسطين والعراق، في حين تضم المجموعةُ الثانية كلاً من إندونيسيا المضيفة وهونغ كونغ الصين وباكستان والهند وقرغيزستان.في المقابل ضمت المجموعةُ الثالثة منتخبات أوزبكستان المضيفة إلى جانب تركمانستان وأستراليا والفلبين والكويت، في حين تكونت المجموعةُ الرابعة من أربعة منتخبات هي فيتنام والصين تايبيه وماكاو وميانمار المضيفة.من جهتها، ذكرت عضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم مشرفة اللجنة النسوية رشا طالب: إن المنتخبَ الوطني للسيدات يواصلُ تدريباته بإشراف الملاكِ التدريبيّ المؤلف من البرتغالية فييرا بيتنكور ومساعديها فرانسيشكو ميجر وفيليب أندراد، بهدف الارتقاء بمُستوياتِ اللاعبات وإيصالهن إلى أفضل مراحل الإعداد البدنيّ.وأضافت: إن الاتحادَ العراقيّ لكرةِ القدم ممثلاً برئيس الاتحاد عدنان درجال ونائبيه وأعضاء المكتب التنفيذيّ، مهتمون بإعداد المنتخبِ الوطنيّ لكرة صالات السيدات، وإن المرحلة المُقبلة ستشهد إقامةَ معسكرات تدريبية وخوض مباريات تجريبية قبل الدخولِ في التصفياتِ الآسيوية، وإن الجميعَ مصممٌ على الوصول الى نهائياتِ كأس آسيا في أول مشاركةٍ عراقيةٍ رسميةٍ على مستوى القارة.