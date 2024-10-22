ارتيتا يواصل الاعيبه لانعاش ارسنال.. من الضحية الجديدة

وكان أرتيتا وجه في وقت سابق دعوة للاعبيه على العشاء، وقبل حضورهم كان قد اتفق مع فريق من السارقين المحترفين، الذين قاموا بالفعل بسرقة بعض هواتف وأموال ومقتنيات اللاعبين أثناء انشغالهم بتناول الوجبة.وفي تلك المناسبة بنهاية الليلة، طلب أرتيتا من اللاعبين إفراغ حقائبهم وجيوبهم، ليكتشف العديد منهم أنهم فقدوا أشياء ثمينة، في درس من المدرب الإسباني جاء لتعليمهم أهمية اليقظة والتركيز بشدة في جميع الأوقات.والآن في حيلة جديدة وغريبة من مدرب أرسنال، كشف الأوكراني أوليكسندر زينتشينكو، لاعب الفريق، أن أرتيتا استأجر سراً لاعب كرة قدم استعراضية "فري ستايل"، جاء متنكراً كنادل، ليقوم بالتفوق عليه في تحد خاص خلال التدريبات.وقال زينتشينكو في تصريحات لصحيفة "الغارديان" الإنجليزية: "لقد مكثنا في ذاته الذي نجلس فيه قبل المباراة، وكنا نعرف جميع النوادل، لكن كان هناك رجل جديد في ذلك اليوم".وأضاف: "قبل أن نذهب إلى الملعب قال أرتيتا (حسنًا يا رفاق، دعوني أوقظكم، لأننا بحاجة إلى الطاقة، في المرة الأخيرة، أليكس (زينشينكو)، لعبنا الجهاز ضد اللاعبين وتغلبت على نيكولاس غوفر (مدرب الركلات الثابتة)، دعنا نفعل الأمر نفسه، ولكن بأسلوب حر)".وواصل اللاعب الأوكراني: "كان الجميع يقولون (ماذا؟ بالتأكيد، أليكس سيهزمه)، ثم بدأ نيكو في القيام بشيء ما بالكرة، وفجأة بدا وكأنه أصيب.. كان الأمر واضحًا جدًا لكنه غريب".وأنهى زينتشينكو قائلا: "ثم استدعوا النادل الجديد، لم نكن نعرف أنه لاعب حر محترف، لقد دمرني بحيله وكنا جميعًا في حالة صدمة عميقة، لكن بعد ذلك كنا جميعًا نضحك وذهبنا إلى المباراة بطاقة جيدة".ولم يكشف زينشينكو عن المباراة المحددة التي تمت فيها تلك الواقعة خلال التدريبات، لكن بدا أن نهج أرتيتا نجح بشكل جيد حتى الآن هذا الموسم مع احتلال الغانرز المركز الثالث وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر ليفربول بعد مرور 8 جولات.يذكر أن أرسنال يحلم باستعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 20 عاما، منذ آخر تتويج في 2004، وكان قريبا من حسم اللقب في الموسمين الأخيرين، لكن أخطاء بسيطة في الأمتار الأخيرة من الموسم كانت تضيع اللقب عليه لصالح مانشستر سيتي.