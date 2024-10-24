ما قصة حبس 3 أفراد من نادي الزمالك المصري في الامارات؟

وفي النهائي يواجه الزماك -الذي هزم بيراميدز- غريمه التقليدي الأهلي بطل الدوري والفائز في النهائي على بطل كأس الرابطة سيراميكا كليوباترا 2-1.ويحاكم مصطفى شلبي واللاعب نبيل عماد (دونغا) ومدير الكرة بالفريق عبد الواحد السيد بعد اتهامهم بالاعتداء على 3 من أفراد أثناء مباراة فريقهم مع نادي بيراميدز.وعلى الرغم من إصدار مجلس الزمالك بيانا -الثلاثاء- أكد فيه احترامه وتقديره لدولة الإمارات العربية وللجهات القائمة على تنظيم السوبر المصري، وفتح تحقيق موسع بشأن الأحداث، والاعتذار الذي تقدم به صندوق الزمالك حسام المندوه ورئيس بعثة في الإمارات -في تصريحات تلفزيونية- عما بدر من لاعبيه ومدير الكرة فإن الأمر أصبح في يد القضاء.وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الزمالك أحمد سالم ألمح في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إلى تفكير الإدارة في الانسحاب من المباراة على خلفية الأحداث الجارية، قبل أن يؤكد المندوه عدم صحة هذا الأمر والتزام الزمالك بخوض المباراة في موعدها.وقال مصدر في نادي الزمالك "تلقينا نبأ استمرار حبس الثلاثي السيد ودونغا وشلبي، وبدأنا في التواصل مع وزير الشباب والرياضة المصري ومجلس الاتحاد المصري لكرة القدم للتدخل، علمنا أن وزير الشباب والرياضة في طريقه إلى أبو ظبي، ونأمل أن تفلح وساطته في إنهاء الأزمة".وأشار رئيس بعثة الزمالك إلى أنه دفعت غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم (164 ألف دولار) نيابة عن الإعضاء الثلاثة.