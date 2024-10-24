تعرف على حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ويُعد هذا الكلاسيكو السابع الذي يديره سانشيز مارتينيز، حيث حقق كل من الفريقين 3 انتصارات تحت إدارته.
وكانت أول مباراة له في الكلاسيكو خلال إياب كأس السوبر الإسباني في 16 أغسطس/آب 2017، حيث فاز ريال مدريد
بنتيجة 2-0.
وحقق ريال مدريد
انتصارين آخرين في أكتوبر/تشرين الأول
2021 على ملعب
كامب نو (2-1)، وفي أكتوبر/تشرين الأول
2022 على ملعب
"برنابيو" (3-1) ضمن منافسات الدوري.
أما انتصارات برشلونة فجاءت في ديسمبر/كانون الأول
2017 في "برنابيو" (3-0)، وفي أكتوبر/تشرين الأول
2018 (5-1)، وفي فبراير/شباط 2019 خلال إياب نصف نهائي كأس الملك
(3-0) في "برنابيو".
وسيكون أليخاندرو مونييز رويز، المسؤول عن تقنية الفيديو (VAR) خلال المباراة، وسيعاونه في غرفة الفار بابلو جونزاليس فويرتيس.
أما مساعدي سانشيز مارتينيز في الملعب، فهما راؤول كابانيرو مارتينيز وخوان خوسيه لوبيز مير، بينما سيكون الحكم الرابع خورخي دياز إسكوديرو.
المباراة ستكون الـ37 التي يديرها سانشيز مارتينيز لريال مدريد، حيث يمتلك الفريق
الملكي تحت إدارة
هذا الحكم 22 فوزًا، 9 تعادلات، و5 هزائم.
وآخر مرة أدار فيها مباراة لريال مدريد
كانت في الجولة 31 من الموسم الماضي، حيث فاز الميرينجي 1-0 على ريال
مايوركا، أما آخر هزيمة لريال مدريد
تحت قيادته فكانت في دور الـ32 من كأس الملك
أمام ألكويانو في يناير/كانون الثاني 2021.
من جهة أخرى، سيدير الحكم مباراته الـ35 لبرشلونة، حيث حقق الفريق
الكتالوني 27 فوزًا، وتعادلين، و6 هزائم، آخرها كان أمام أتلتيك بيلباو في ربع نهائي كأس الملك
في يناير/كانون الثاني الماضي.