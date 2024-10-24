تعرف على حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ويُعد هذا الكلاسيكو السابع الذي يديره سانشيز مارتينيز، حيث حقق كل من الفريقين 3 انتصارات تحت إدارته.وكانت أول مباراة له في الكلاسيكو خلال إياب كأس السوبر الإسباني في 16 أغسطس/آب 2017، حيث فاز بنتيجة 2-0.وحقق انتصارين آخرين في أكتوبر/تشرين 2021 على كامب نو (2-1)، وفي أكتوبر/تشرين 2022 على "برنابيو" (3-1) ضمن منافسات الدوري.أما انتصارات برشلونة فجاءت في ديسمبر/كانون 2017 في "برنابيو" (3-0)، وفي أكتوبر/تشرين 2018 (5-1)، وفي فبراير/شباط 2019 خلال إياب نصف نهائي كأس (3-0) في "برنابيو".وسيكون أليخاندرو مونييز رويز، المسؤول عن تقنية الفيديو (VAR) خلال المباراة، وسيعاونه في غرفة الفار بابلو جونزاليس فويرتيس.أما مساعدي سانشيز مارتينيز في الملعب، فهما راؤول كابانيرو مارتينيز وخوان خوسيه لوبيز مير، بينما سيكون الحكم الرابع خورخي دياز إسكوديرو.المباراة ستكون الـ37 التي يديرها سانشيز مارتينيز لريال مدريد، حيث يمتلك الملكي تحت هذا الحكم 22 فوزًا، 9 تعادلات، و5 هزائم.وآخر مرة أدار فيها مباراة لريال كانت في الجولة 31 من الموسم الماضي، حيث فاز الميرينجي 1-0 على مايوركا، أما آخر هزيمة لريال تحت قيادته فكانت في دور الـ32 من كأس أمام ألكويانو في يناير/كانون الثاني 2021.من جهة أخرى، سيدير الحكم مباراته الـ35 لبرشلونة، حيث حقق الكتالوني 27 فوزًا، وتعادلين، و6 هزائم، آخرها كان أمام أتلتيك بيلباو في ربع نهائي كأس في يناير/كانون الثاني الماضي.