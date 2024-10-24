موعد وتفاصيل والبلد المستضيف لحفل جوائز الكرة الذهبية الأفريقية 2024

وقال "كاف" في بيان رسمي اليوم الخميس، إن مراكش المغربية ستستضيف حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة للعام الثاني تواليا.وأوضح الكاف: "ستستضيف مراكش للسنة الثانية على التوالي هذا الحدث الشهير بعد النسخة السابقة التي شهدت حضور العديد من المشاهير وحققت نجاحا كبيرا".وأضاف: "تحتفي جوائز بالإنجازات الاستثنائية للاعبي كرة القدم الأفارقة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية، وتصل الأمور إلى ذروتها مع توزيع الجوائز المرموقة للاعب العام في فئتي الرجال والنساء".ما هو موعد حفل جوائز كاف 2024؟وفقا لما أوضحه "الكاف" في بيانه، فمن المقرر أن يقام الحفل يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر/كانون .وحتى الآن لم يتم تحديد موعد انطلاق الحفل، ومن المقرر أن يتم عنه لاحقا.ما هي فئات جوائز كاف 2024؟جرت العادة على أن يتم توزيع جوائز بمختلف الفئات للأفضل في كرة القدم الأفريقية، يأتي على رأسها جائزة أفضل لاعب ولاعبة (الكرة الذهبية الأفريقية).وفاز النيجيري فيكتور أوسيمن بجائزة لاعب العام في النسخة الأخيرة، بينما نالت مواطنته أسيسات أوشوالا الجائزة عن فئة السيدات.جوائز الأفضل في أفريقيا 2024وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها لاعب من نيجيريا على الجائزة منذ نوانكو كانو في عام 1999.ومن المنتظر أن يتم لاحقا الكشف عن المرشحين لنيل جوائز الأفضل في القارة الأفريقية لعام 2024.فئات جوائز كافأفضل لاعبأفضل لاعبةأفضل لاعب شابأفضل لاعبة شابةأفضل لاعب داخل أفريقياأفضل لاعبة داخل أفريقياأفضل حارس مرمىأفضل حارسة مرمىأفضل مدربأفضل مدرب / مدربة لفريق سيداتأفضل فريق في أفريقياأفضل منتخب في أفريقياأفضل فريق سيدات في أفريقياأفضل منتخب سيدات في أفريقياأفضل هدفأفضل رئيس لناد أفريقي