قبل كلاسيكو السبت.. من له الأفضلية ريال مدريد أو برشلونة

واستعد الفريقان للمباراة بأفضل طريقة ممكنة، حيث سجل خمسة أهداف في الشوط الثاني ضد بوروسيا دورتموند ليهزمه 5-2 مساء الثلاثاء، في مباراة سجل فيها فينيسيوس جونيور ثلاثية، فيما رد برشلونة بفوز كاسح على ضيفه بايرن ميونخ 4-1 مساء الأربعاء، بفضل ثلاثية أيضا من رافينيا.وعن أداء في مباراة دورتموند، قال فيجو في تصريحات بحسب إذاعة "كادينا سير": "أصبح من المعتاد أن يحدث مثل هذا الموقف في دوري أبطال أوروبا أليس كذلك؟ التأخر في النتيجة، ثم مع كل الأجواء، والجودة التي يتمتع بها مدريد، يضمن الفوز بنتيجة مبالغ فيها".وسئل فيجو عما إذا كان سانتياجو برنابيو والأجواء في ليالي دوري أبطال أوروبا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المباراة، فرد قائلا: "أعتقد أن اللعب لريال في هذا الملعب، مع كل الدعم الذي يحصلون عليه في دوري أبطال أوروبا، هو بيئة مواتية للغاية. كنت أقول لصديق، إن الشوط الثاني ما زال قادما، وأن جميع مباريات الريال طويلة جدا في البرنابيو أليس كذلك؟".وأضاف: "هناك تواصل بين الناس واللاعبين والموقف. إنه يمنحك المزيد من الحياة، والمزيد من الطاقة، والمزيد من الشدة، لذلك فهو يساعد في إحداث هذه القدرة التنافسية، وتحقيق أهدافك".وحول مباراة الكلاسيكو مساء السبت، قال فيجو: "الكلاسيكو دائما لا يمكن التنبؤ بنتائجه. الجميع يريد أن يكون هناك، الكثير من المنافسة، والكثير من العدوانية".وزاد: "لا يهم كثيرا كيف يأتي أي من الفريقين من حيث الأداء، لأن النتيجة غير متوقعة. سيكون الأمر جيدا، يجب أن يكون في وضع أفضل قليلا، لأنهم يلعبون على أرضهم، ويجب عليهم الفوز ليكونوا في الصدارة".وسئل فيجو أيضا عن أداء برشلونة والمواهب الشابة المثيرة التي تأتي إلى جانب المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، وقال: إنه "مزيج مهم في كرة القدم، الخبرة والشباب، لكنه شاب يتمتع بالجودة والموهبة. إذا لم يكن لديك ذلك، فلن تتمكن من الأداء. ليفاندوفسكي يفعل ما فعله طوال مسيرته".وتابع إنه إذا اختار فريقا من 5 لاعبين، فإن الاختيار بين البرازيلي فينيسيوس وكيليان مبابي يشبه "المفاضلة بين أمك وأبيك".