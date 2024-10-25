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نادي باريس يهدد مبابي باللجوء للقضاء!

رياضة

2024-10-25 | 11:58
نادي باريس يهدد مبابي باللجوء للقضاء!
المصدر:
وكالات
548 مشاهدة

هدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مهاجمه السابق، كيليان مبابي، المنتقل إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن "لجنة الاستئناف برابطة الدوري الفرنسي، أصدرت حكما لصالح كليان مبابي، في قضيته ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان بشأن مستحقاته المتأخرة".

وقد ألزمت الرابطة نادي باريس سان جيرمان "بدفع 55 مليون يورو باقي مستحقات للمهاجم الفرنسي".

وأوضحت الوكالة أيضا، أن "هذا القرار غير ملزم، كما أن نادي باريس سان جيرمان يرفض دفع المبلغ".

ونقلت صحيفة "ليكيب L'Equipe" الفرنسية، على لسان متحدث باسم نادي باريس سان جيرمان: "إذا قرر مبابي متابعة النزاع، فسيضطر النادي إلى محاكمته بسبب الأضرار التي لحقت بنادي باريس، ولا زال يعاني منها نتيجة موقف اللاعب غير المفهوم".

وأوضح: "الأمر قيد المناقشة، وفي النهاية سيتم النظر فيه أمام المحكمة المختصة، هو أن العقد الأصلي تم تعديله قانونيا في أغسطس 2023 فيما يتعلق بموسم 2024-2025، كما تم الاعتراف به بالكامل من قبل اللاعب، حتى في يناير 2024، حتى قرر اللاعب التنازل عن جميع حقوقه عند مغادرة النادي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "النادي الباريسي بإمكانه التقدم بطعن في القرار أمام لجنة الاستئناف العليا بالاتحاد الفرنسي، ثم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الفرنسية، بينما يحق لمبابي، مواصلة المطالبة بحقه أمام الـ"يويفا" والمحكمة التجارية".

بينما أشارت شبكة "RMC" سبورت، إلى أن "نادي باريس سان جيرمان يبقى مهددا بعقوبة المنع من إبرام صفقات، في حال التعنت في عدم سداد المبلغ، أو إذا فاز مبابي بكل درجات التقاضي".
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باريس سان جيرمان

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