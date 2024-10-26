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من يكون حكم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

رياضة

2024-10-26 | 05:05
من يكون حكم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟
371 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يعتمد خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز حكم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على 3 ركائز في إدارته للمباريات، وهي: الثبات والحزم والشجاعة، كما يتميز بكونه قليل الحديث إلى اللاعبين وقاطع في قراراته، فضلًا عن أنه مثير للجدل.

وقع الاختيار على هذا الحكم من قبل اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني، لقيادة أول كلاسيكو للموسم الجديد 2024-25، وهو اللقاء الأهم في كرة القدم الإسبانية، حيث يُعد صراعًا على صدارة الدوري الإسباني "لاليغا".

يدخل ريال مدريد هذه المباراة المقررة على ملعبه سانتياغو بيرنابيو، مساء السبت، وهو يحتل المركز الثاني على سلم الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطة من 10 مباريات (7 انتصارات، 3 تعادلات)، مُتخلفًا بـ3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وحقق الفريقان انتصارين كبيرين في دوري أبطال أوروبا، وسط الأسبوع؛ حيث تغلب ريال مدريد على بوروسيا دورتموند 5-2، فيما هزم برشلونة منافسه بايرن ميونخ بنتيجة 4-1.

من يكون حكم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟
وُلد حكم الكلاسيكو خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز في مدينة لوركا بمقاطعة مورسيا عام 1983، وبدأ مسيرته كحكم في الدرجة الأولى منذ عام 2015، ما يعني أنه قضى قرابة عقد كامل في إدارة مباريات الدوري الإسباني.

أما فيما يخص الكلاسيكو فقد سبق له قيادة هذا اللقاء 6 مرات، وهذه المرة السابعة في مسيرته. أول كلاسيكو أداره كان في إياب كأس السوبر الإسباني 2017، حيث فاز ريال مدريد في المباراة بنتيجة 2-0 في ملعب سانتياغو برنابيو.
 
بعد ذلك، شهدت مواجهات أخرى تفوقًا واضحًا لبرشلونة، حيث فاز النادي الكتالوني في ثلاث مباريات متتالية: 3-0 في الدوري الإسباني لموسم 2017-18، ثم 5-1 في موسم 2018-19، وأخيرًا 3-0 في نصف نهائي كأس الملك.

في آخر مواجهتين أدارهما سانشيز، كان النصر من نصيب ريال مدريد، بفوزين بنتيجتي 2-1 في موسم 2021-22، و3-1 في موسم 2022-23.

حكم ذو سجل طويل مع ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة هما الفريقان الأكثر حضورًا في مسيرة حكم الكلاسيكو سانشيز مارتينيز، حيث أدار لهما عددًا كبيرًا من المباريات. فلقد حكم 35 مباراة لريال مدريد، حقق فيها الفريق الملكي 23 انتصارًا، إلى جانب سبعة تعادلات وخمس هزائم. أما برشلونة، فقد واجهه في 34 مباراة، سجل خلالها الفريق الكتالوني 26 انتصارًا، وتعادلين، وست هزائم.

من الجدير بالذكر أن حكم الكلاسيكو سانشيز مارتينيز ليس حكمًا محبوبًا لدى ريال مدريد، فقد تعرض لانتقادات شديدة من قبل وسائل إعلام النادي الملكي، خاصةً بعد مباراة ديربي مدريد في الموسم الماضي. حيث صرّح أحد الإعلاميين على القناة الرسمية للنادي: "هل سيتمكن من النوم هذه الليلة؟".

وأردف قائلاً: "ريال مدريد بقي في الصدارة رغم التحكيم. خسروا نقطتين لعدم احتساب ثلاث ركلات جزاء واضحة. قرارات الحكم كانت غير منطقية، بينما لم يكن هناك أي تدخل من تقنية الفيديو". وقد جاءت هذه التصريحات عقب ديربي طالب فيه ريال مدريد بثلاث ركلات جزاء، اثنتان منها لصالح اللاعب بيلينغهام وواحدة للوكاس فاسكيز.

وفي المقابل، من طرف برشلونة، سجل حكم الكلاسيكو سانشيز مارتينيز في تقارير المباريات أنه سمع تعليقات مثل "أنتم سيئون" من لاعبي برشلونة، في إشارة إلى انتقادات لاذعة من الفريق الكتالوني. كما اتهم النادي أحد مساعدي سانشيز بالتوجه إلى غرفة ملابس الخصم.

لن يكون سانشيز مارتينيز وحده في قيادة الكلاسيكو بل سيرافقه الحكمان المساعدان كابانييرو مارتينيز ولوبير ميرا على الخطوط الجانبية، في حين سيكون دياز إسكوديرو الحكم الرابع. أما غرفة تقنية الفيديو "VAR" فسيشرف عليها كل من مونيوز رويز وغونزاليس فويرتس.
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من يكون حكم الكلاسيكو

ريال مدريد وبرشلونة

الدوري الإسباني

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