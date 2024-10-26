أبرزهم مبابي واولمو.. أسماء اول مرة تتواجد في كلاسيكو الارض

ويحتضن سانتياغو برنابيو مواجهة الجولة 11 للدوري الإسباني بين وضيفه برشلونة في الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.ويأمل برشلونة متصدر الدوري الإسباني بـ27 نقطة، في تحقيق الفوز للابتعاد بفارق 6 نقاط عن الثاني (24 نقطة)، بينما يستهدف الأخير تحقيق الفوز لمعادلة الرصيد النقطي لغريمه الكتالوني.سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على الأسماء التي يمكن للفريق الملكي الاعتماد عليها خلال كلاسيكو السبت، لأول مرة ضد الغريم الأزلي.وعلى رأس هؤلاء، يأتي كيليان مبابي المنتقل لبطل أوروبا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بعقد مدته 5 سنوات في صيف 2024.الاسم الثاني في الذي قد يلعب أول كلاسيكو له، هو التركي أردا غولر الذي رغم انتقاله للريال في صيف 2023، لكنه لم يلعب في أي من المواجهات الثالثة ضد الغريم الأزلي الموسم الماضي، والتي حسمها فريق العاصمة بالانتصار 2-1 و3-2 و4-1.وهناك احتمالية كبيرة لظهور غولر هذه المرة، معوضا غياب البرازيلي رودريغو على الجانب الأيمن.ويظهر في نفس القائمة البرازيلي إندريك مهاجم الذي ينتظر أن يجلس على كرسي البدلاء مع إمكانية الدفع به في أي وقت.أحد الأسماء التي قد يدفع بها المدرب كارلو أنشيلوتي كذلك، هو المدافع خيسوس فاليخو الذي رغم تواجده في صفوف فريق العاصمة منذ عام 2015، لكنه لم يشارك في أي كلاسيكو، كونه قضى أغلب الفترات معاراً خارج جدران البرنابيو.وفي ظل إصابة حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والاعتماد على البديل الأوكراني أندريه لونين، استدعى أنشيلوتي ثنائي حراس الرديف، فران غونزاليس وسيرخيو ميستري، مما قد يمنحهما فرصة المشاركة في الكلاسيكو.على مستوى كتيبة المدرب الألماني هانز فليك في برشلونة، فإن هناك 6 أسماء أيضاً قد تلعب لأول مرة في الكلاسيكو.ويعد أبرز هذه الأسماء هو داني أولمو أحد تعاقدات البارسا في صيف 2024، والذي كان له دورا كبيرا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا 2024.ويمكن كذلك أن يشارك البولندي فويتشيك تشيزني في مركز حراسة المرمى، والحارس الأمريكي دييغو كوشين القادم من فريق البارسا "ب".وفي الإطار ذاته، ينتظر أن يدفع فليك بلاعب الوسط المتألق مارك كاسادو في أول كلاسيكو رسمي له ضد العاصميين.وينطبق نفس الأمر على باو فيكتور المهاجم الشاب القادم من رديف برشلونة، والذي خاض 9 مباريات في الموسم الحالي.ويمكن كذلك مشاركة القادمين من فريق الرديف، سيرجي دومينغيز وهيكتور فورت وجيرارد مارتين للمرة الأولى في الكلاسيكو الليلة.