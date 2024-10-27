ليفربول وأرسنال.. التشكيلة والقنوات الناقلة

نيوز – رياضة

يحل فريق ليفربول ضيفا على نادي أرسنال مساء اليوم الأحد، وذلك في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي، أنتوني تايلور، صفارة بداية هذه المباراة الهامة بين فريقي أرسنال وليفربول، في تمام الساعة (17:30) بتوقيت غرينتش، والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على "الإمارات" بالعاصمة لندن.

وسيبدأ الإسباني ميكيل أرتيتا (39 عاما)، المدير الفني لفريق أرسنال، بالتشكيلة التالية لمواجهة ضيفه "الريدز":

22- دافيد رايا

5- توماس بارتي

4- بنجامين وايت



6- غابرييل ماجاليس



12- جوراين تيمبير



23- ميكيل ميرينو



41- ديكلان رايس



7- بوكايو ساكا



19- لياندرو تروسارد



11- غابرييل مارتينيللي



29- كاي هافيرتز.

بينما اختار الهولندي آرني سلوت (45 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة التالية لخوض هذه المباراة الهامة ضد فريق "الغنرز - المدفعجية":

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025:

تعتبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث مباراة أرسنال وليفربول اليوم على قناة "BeIN SPORTS 1 HD".

وفي ما يلي قائمة بعض القنوات التي ستبث هذه المباراة حول العالم، خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English



SuperSport HD 2 alb



Arena Sport 1 HD Croatia



beIN 4K HDR



Sky Sports Premier League UK



Setanta Sports Ukraine HD



Arena Premium 1 HD BiH.



ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 21 نقطة، حصدها من 8 مباريات، حقق الفوز في 7، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، ويتخلف بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي تغلب على ضيفه ساوثهامبتون (1-0) يوم أمس السبت.

في حين يشغل فريق أرسنال المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل مرتين، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة ايضا.